¿Qué barrios se verán beneficiados de los 2,5 millones de euros que Oviedo invertirá para rehabilitar viviendas? Serán 120 casas las beneficiadas
Los trabajos de rehabilitación, financiados con fondos europeos, también prevén la retirada de amianto y la mejora de fachadas y cubiertas.
La segunda línea de ayudas para la reforma de 120 viviendas entre los barrios de Guillén Lafuerza y Ventanielles ya está en marcha. El Ayuntamiento destinará 2,57 millones de euros a esta convocatoria a la que optarán cinco portales –desde el número 25 hasta el 33– de la calle Rosales. También se verán beneficiados los edificios 74, 76, 78 y 80 de la calle Río Sella; el 6 y 8 de Río Eo; del 45 al 51 de Río Narcea y el 9 de Río Esva. El objetivo de la concejalía de Gestión Urbanística, liderada por Nacho Cuesta, es rehabilitar todos estos edificios para que sus vecinos ahorren un 60% en la factura de la luz, calefacción y agua. Es por ello que los operarios intervendrán tanto en la fachada, como en la cubierta, el forjado sanitario y las carpinterías exteriores de las viviendas. También se retirará el amianto.
Esta será la segunda fase de la reforma de los edificios de estos dos barrios ubicados en la zona este de la capital asturiana. La empresa Esfer finalizó en enero las primeras veinticuatro rehabilitaciones dando una estética totalmente renovada a las torres de pisos, cambiando la estructura de ladrillo por otra totalmente eficiente en tonos blancos y negros. Los trabajos prosiguen ahora a la altura de la rotonda que rinde homenaje al bombero Eloy Palacio. Para llevar a cabo los trabajos, el Ayuntamiento ya puso en su día en marcha una convocatoria de ayudas que llegó hasta los 3,25 millones de euros para acometer estas mejoras.
El presupuesto entre las dos fases asciende a 5,82 millones de euros. Una cantidad que está sufragada con fondos europeos, y las instituciones comunitarias son claras a la hora de conceder estas ayudas. Por un lado, piden cumplir el plazo de ejecución que finaliza en junio, y por otro, que las obras garanticen una reducción de, al menos, el 30% del consumo de energía primaria no renovable.
De esta forma, el Ayuntamiento continúa con las inversiones en dos barrios que se crearon hace siete décadas para acoger a obreros provenientes de la zona rural que se trasladaban a la ciudad para trabajar. Para la época, los materiales utilizados eran de gran calidad, pero el paso del tiempo ha hecho mella. La humedad es uno de los muchos problemas que tienen. A lo largo de este tiempo, no han sufrido grandes mejoras. Sus inquilinos son ovetenses con recursos limitados, sin que su economía dé para acometer grandes obras.
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