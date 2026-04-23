La Biblioteca de Asturias, centro neurálgico del Día de San Xurde con la vista puesta en la futura ampliación de su sede en Oviedo

La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" inauguró esta mañana, para conmemorar el Día de San Xurde, una exposición bibliográfica, "Autógrafos en bibliotecas asturianas. Patrimonio conservado", formada por una selección de libros dedicados y firmados por sus autores. Son 73 volúmenes en total y proceden de 13 bibliotecas de los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Candás, Castropol, Infiesto, Luarca, Pravia, Mieres y Sama de Langreo. El acto inaugural, al que asistió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, sirvió de despedida pública del director de la Biblioteca de Asturias, Juan Miguel Menéndez Llana, en su último acto público antes de la jubilación y, por extensión, a Fernando García Albella, entre el público, que acaba de dejar la dirección de la Biblioteca Jovellanos de Gijón, y a todos los profesionales de los centros de lectura de la red regional.

También hubo ocasión para la reclamación. Aprovechando la presencia de la Consejera de Cultura, Menéndez Llana, que leyó su intervención en asturiano, avisó de que la Biblioteca de Asturias "se ha quedado pequeña" y le pidió que dé "los pasos necesarios para conseguir esa ampliación" que necesita. "No vamos a dejarlo en el olvido", prometió la titular de Cultura del Principado. Admitió que los espacios son escasos y aseguró que se está buscando la manera de solucionarlo "más pronto que tarde".

La red de bibliotecas del Principado está en expansión, atendiendo a las cifras que Vanessa Gutiérrez maneja. Esta mañana destacó entre todas ellas el incremento de 19.000 usuarios en el último año. "Las bibliotecas garantizan la igualdad en el acceso a la cultura", manifestó.

A la inauguración de la exposición "Autógrafos en bibliotecas asturianas", instalada en la planta inferior de la Biblioteca de Asturias, asistió la concejala de Cultura de Mieres, Rocío Antela. De Mieres, de la Biblioteca Pública Municipal "Vital Aza", proceden varios de los ejemplares seleccionados con dedicatorias de Mercedes Salisachs, Almudena Grandes, Víctor Manuel, Monserrat Garnacho, Aitana Castaño y Ángel de la Calle. En una vitrina aparte aparecen reunidos algunos los ejemplares más singulares de la muestra, como la edición de "La flauta del sapo" que Alejandro Casona dedicó a Federico García Lorca o un volumen de "Morriña" de Emilia Pardo Bazán para Leopoldo Alas Clarín.

Hay libros autografiados por Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Dolores Medios, Rosa Montero, Irene Vallejo y decenas más.

Vanessa Gutiérrez se refirió a esos "recuerdos autografiados" en los libros, como a "una polaroid del instante" en la que han quedado retenidos "la grafía del autor, su sensibilidad y el impulso del momento". La Consejera de Cultura reflexionó sobre el valor de las firmas y lo hizo recordando su etapa como periodista. "La primera vez que tuve conocimiento de una huelga de firmas me llamó poderosamente la atención", contó. No entendía el sentido de no firmar las informaciones cuando el trabajo se continuaba haciendo y con la misma profesionalidad. Más tarde comprendió que, en el periodismo como en la literatura, "lo único que tenemos es nuestra firma" y que en ella va "el aval, el rigor" de su autor.

Durante el acto institucional del Día de San Xurde hubo varias alusiones al III Congreso de Bibliografía, recuperado con éxito tras 27 años y celebrado en la Biblioteca de Asturias a mediados de este mes de abril.

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Por la tarde, en el Museo Arqueológico de Asturias, dentro de la programación conmemorativa del Día del Libro, Javier Alonso pronunció la conferencia "Arqueología de la escritura en la Hispania romana", a la que, además de la directora de la institución, María Antonia Pedregal, asistió el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León.