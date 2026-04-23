El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la "Orquesta Mondragón" y "Amistades Peligrosas"

El cartel musical de las fiestas de San Mateo suma nuevos grupos que los ovetenses podrán ver de manera gratuita. La concejalía de Festejos ha confirmado la contratación de los primeros recitales abiertos al público, que tendrán lugar en el paseo del Bombé del Campo San Francisco, donde actuarán "Alberto & García", "Amistades Peligrosas" y "Orquesta Mondragón", tres nombres con trayectoria y público fiel que aportarán estilos diversos al cartel de unas celebraciones que este año tendrán lugar del 11 al 21 de septiembre.

Además, el Ayuntamiento ha cerrado también la contratación de dos actuaciones que tendrán lugar en la plaza Feijoo en torno al Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo", con las actuaciones de "Calequi y las panteras" y "Vera fauna", ampliando así la oferta para el público rockero y seguidores jóvenes de nuevas tendencias.

El paseo del Bombé, que este año acogerá verbenas en horario de tardeo –se prevé que empiecen en torno a las 20.30 horas para minimizar las molestias a los vecinos, aunque aún no hay una decisión definitiva– abrirá su programación el 11 de septiembre con "Alberto & García", un grupo nacido en Asturias que ha sabido mezclar pop, folk y sonido americano en discos como "El buen salvaje". Su directo destaca por la calidez y la cercanía con el público.

El día 19 llegará "Amistades Peligrosas". La asturiana Cristina del Valle y el gallego Alberto Comesaña se subirán al escenario de la parte alta del Campo para poner la clave del pop español de los noventa. El grupo buscará conquistar a los más nostálgicos con temas como "Estoy por ti" o "Me quedaré solo", himnos aún presentes en la memoria colectiva.

Un día después, el 20 de septiembre, será el turno de "Orquesta Mondragón", histórica banda liderada durante décadas por Javier Gurruchaga, referencia del espectáculo musical y teatral en España, con un repertorio que mezcla humor, rock y clásicos populares que este 2026 protagoniza una gira para conmemorar sus 50 años de carrera musical.

Por su parte, la plaza Feijoo acogerá el 17 de septiembre a "Calequi y las panteras", proyecto de raíces latinas y espíritu mestizo, mientras que el día 18 será para "Vera fauna", grupo emergente en el panorama nacional.

La Ería

Estos anuncios se suman a los tres grandes conciertos ya anunciados para el recinto de La Ería, con Mónica Naranjo el 15 de septiembre, Leiva el día 19 y Rodrigo Cuevas el 21, configurando un adelanto del programa completo de recitales para los que será necesario pasar previamente por taquilla.

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Los espectáculos confirmados hasta la fecha dibujan unas fiestas que apostarán por la música en directo como uno de sus ejes principales, con escenarios abiertos y accesibles para todos los públicos en distintos puntos de Oviedo. Los anuncios de más conciertos, adelantan fuentes del gobierno municipal, seguirán produciéndose en las próximas semanas con nuevos artistas y grupos que completarán un cartel con el que Festejos aspira a ofrecer una selección de artistas para todos los gustos, generaciones y bolsillos.