La Fundación Abogados Cristianos presenta una querella contra los detenidos en la procesión de La Madrugá de Oviedo: "Los ataques islamistas cada vez son más frecuentes"

La Fundación Española de Abogados Cristianos acaba de presentar una querella contra las dos personas que fueron detenidas en la madrugada del Viernes Santo en Oviedo tras protagonizar un incidente durante la celebración de la procesión de La Madrugá, organizada por la Hermandad de Los Estudiantes. Los hechos se produjeron en un local hostelero de la calle San Francisco, en un momento en el que cientos de personas aguardaban en silencio la salida del paso de Jesús de la Sentencia desde el Edificio Histórico.

Varios individuos comenzaron a lanzar gritos y expresiones de protesta, alterando el ambiente de recogimiento previo al inicio del desfile. Durante la intervención, uno de los implicados mostró una actitud agresiva y acabó golpeando a un policía, por lo que fue reducido y detenido como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad. "Llegaron incluso a forcejear con los efectivos al grito de 'soy musulmán'", relata la Fundación a través de una nota de prensa.

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Es por ello que Abogados Cristianos les acusa de interrupción de culto recogido en el artículo 523 del Código Penal junto al de atentado contra agente de la autoridad (artículo 550) y desobediencia grave (artículo 556). La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que los ataques islamistas a los cristianos en España "cada vez son más cruentos y frecuentes".