IU presiona al equipo de gobierno para activar la actualización de las líneas de transporte público en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo instó, este jueves, al equipo de gobierno local a cumplir el acuerdo presupuestario de 2026 y activar de inmediato la actualización de las líneas de transporte urbano. Según trasladaron en rueda de prensa, las quejas por el funcionamiento del servicio no han dejado de aumentar en los últimos meses, tanto desde asociaciones vecinales como desde las propias personas usuarias.

La concejala Cristina Pontón advirtió de que "existe un malestar generalizado y un aumento de las quejas procedentes de asociaciones vecinales, personas usuarias y también a través de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones", a lo que se suma la inquietud expresada por la plantilla del servicio. En este sentido, subrayó que los problemas afectan a varias rutas y evidencian deficiencias en el funcionamiento de algunas líneas.

Por su parte, el portavoz Gaspar Llamazares criticó la falta de avances por parte del Ejecutivo municipal, asegurando que "llevamos meses esperando una propuesta concreta" y que el gobierno "está arrastrando los pies". Además, denunció que el proceso actual no garantiza la implicación de los colectivos afectados: "No se está garantizando la participación de los movimientos vecinales, de las personas usuarias ni de quienes mejor conocen la realidad del servicio", lamentó.

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Desde IU insistieron en que cualquier reforma debe apoyarse en la participación social, sindical y política, advirtiendo de que sin ella "cualquier propuesta nacerá coja". Asimismo, reclamaron el refuerzo de frecuencias y líneas, especialmente en las rutas C, D, E y J, donde detectan mayores deficiencias. La formación concluyó reclamando celeridad al gobierno local para presentar el plan comprometido y abrir un proceso de diálogo real que permita mejorar un servicio que afecta "a la vida cotidiana de miles de personas".