"Macbeth" y "María Stuarda" encabezan el nuevo programa de la Ópera de Oviedo

La Ópera de Oviedo afrontará su nueva temporada con una programación de cinco títulos que combina repertorio muy conocido, nuevas producciones y dos títulos especialmente llamativos, "Macbeth" de Verdi y "Maria Stuarda" de Donizetti.

El ciclo, presentado ayer por su director, Celestino Varela, se abrirá el 11 de septiembre en el Campoamor con "Sorrow", un doble programa que une "Kindertotenlieder", de Mahler, y "Suor Angelica", de Puccini, dos obras que entran por primera vez en este formato en la temporada en una nueva producción de la Ópera de Oviedo. Jacques Imbrailo asumirá la parte solista de Mahler y Beatriz Díaz encabezará el reparto de la ópera pucciniana.

Un título que sobresale en el reparto vocal es "Maria Stuarda", de Donizetti, que se estrenará el 9 de octubre. La presencia de Yolanda Auyanet como Maria y de Paola Gardina como Elisabetta sitúa el foco en una de las grandes claves de esta ópera: el enfrentamiento entre dos personajes femeninos que exigen canto belcantista, temperamento y capacidad para sostener toda la tensión dramática desde la voz.

También como acontecimiento musical y escénico se presenta el "Macbeth" de Verdi, que llegará el 13 de noviembre. La tragedia shakespeariana contará con el gran barítono verdiano Juan Jesús Rodríguez como Macbeth y Marigona Qerkezi como Lady Macbeth, en una nueva coproducción con dirección de escena de Paco López.

El 11 de diciembre se estrenará "Manon Lescaut", de Puccini, con Vanessa Goikoetxea y Arturo Chacón-Cruz al frente, y la programación se cerrará con "Così fan tutte, de Mozart", con funciones a partir del 29 de enero y un reparto encabezado por Berna Perles. La temporada incluirá además tres citas de Viernes de Ópera, orientadas al impulso del talento joven en el segundo reparto. Será, en concreto en "Macbeth", "Manon Lescaut" y la traca final de "Così fan tutte".

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En el reparto de orquestas, la OSPA se encargará del programa doble que abre la temporada y de "Manon Lescaut", mientras que Oviedo Filarmonía acompañará los tres títulos restantes.