María Álvarez: «Las mujeres tuvieron poder real en el Oviedo medieval»

«Las mujeres tuvieron poder real en el Oviedo medieval, aunque sus logros han sido silenciados». Así lo dijo ayer en el Club María Álvarez, medievalista y profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, que analizó los roles femeninos en la ciudad en una época marcada por la preponderancia masculina. María Álvarez, protagonizó la segunda charla del ciclo anual de la Sociedad Protectora de La Balesquida, justo cuando casi acaba de regresar de Chile, donde desarrolla una investigación, hecho destacado por Manuel Lafuente, tesorero de la entidad ovetense, que presentó el acto. Lafuente destacó la trayectoria profesional de María Álvarez, siempre vinculada a la investigación en el ámbito internacional, y a un interés muy especial por Oviedo y sus tradiciones. La profesora reivindicó el papel activo de las mujeres en una sociedad tradicionalmente masculina. Rescató del silencio historiográfico. Mencionó a Mary Beard, historiadora de la Antigüedad clásica, quien denunció cómo la cultura occidental ha perfeccionado durante siglos el arte de silenciar a las mujeres.

«Diplomas, epitafios, archivos municipales y documentación monástica revelan la presencia constante de mujeres en todos los ámbitos: desde la religiosidad hasta la economía, pasando por el poder político, el trabajo cotidiano o la beneficencia», señaló la conferenciante. Las reinas de Asturias actuaron como piezas clave en la legitimación del poder y en la construcción de alianzas políticas. Figuras como Jimena o Urraca evidencian que algunas mujeres lograron ejercer autoridad. Las aristócratas y abadesas, gracias a su posición social, dejaron un rastro documental más visible. Muchas gestionaron patrimonios, fundaron monasterios y ejercieron liderazgo espiritual y económico, tal como explicó. «Artesanas, comerciantes, panaderas, pescaderas o hospitaleras formaban parte esencial del tejido urbano ovetense. Participaron en sectores como el textil, la alimentación o el comercio minorista», añadió. Álvarez resaltó el papel de las mujeres en la asistencia social y sanitaria. «Hospitaleras, parteras y cuidadoras desempeñaron funciones esenciales en una sociedad marcada por la enfermedad, la pobreza y las peregrinaciones».

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Algunas burguesas destacaron como empresarias, gestionando negocios, especialmente en el caso de viudas. María Álvarez finalizó con una mención a la escritora Dolores Medio, «cuyas protagonistas literarias encarnan esa lucha femenina por trascender los límites impuestos», recalcó.