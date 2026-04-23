"Memoria de la Nisal" llega a Oviedo con tres premios en la mochila y bajo la dirección de Adrián Conde
El montaje, que se representa este viernes a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica, aborda la historia de cuatro mujeres marcadas por un secreto familiar y todavía se pueden conseguir entradas por debajo de los veinte euros
El director Adrián Conde lleva este viernes al Teatro Filarmónica de Oviedo el espectáculo "Memoria de la Nisal", un montaje reconocido con el Premio Jovellanos 2025, el Premio OH! 2026 a la mejor escenografía/espacio sonoro y cuyo texto, firmado por Ernesto Is, obtuvo el Premio Asturias Joven de Textos Teatrales 2023. La función está prevista a las 19.30 horas.
La obra, con una duración aproximada de 75 minutos, está dirigida a público adulto a partir de 12 años y cuenta con localidades a un precio de 20 y 18 euros. El montaje está codirigido por Adrián Conde y Gemma de Luis, dentro de una propuesta escénica contemporánea.
"Memoria de la Nisal" aborda la historia de cuatro mujeres —Elisa, Ana, Coral y su madre— unidas por un secreto familiar que condiciona sus vidas. La acción se articula en torno a un árbol, la nisal, que actúa como elemento simbólico y testigo del silencio que atraviesa a los personajes, en una trama centrada en la memoria y las relaciones familiares.
El reparto está integrado por Bea Canteli, Cris Lorenzo, Gemma de Luis y Paula Mata, con música original de Fernando L. Blanco. El equipo técnico incluye el diseño escenográfico de Adrián Conde y La Caverna del Érebo, iluminación de Félix Garma y espacio sonoro de Arturo Saavedra, en una producción que continúa su recorrido por distintos escenarios después de su exitoso estreno en el Teatro Jovellanos de Gijón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón