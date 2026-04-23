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"Memoria de la Nisal" llega a Oviedo con tres premios en la mochila y bajo la dirección de Adrián Conde

El montaje, que se representa este viernes a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica, aborda la historia de cuatro mujeres marcadas por un secreto familiar y todavía se pueden conseguir entradas por debajo de los veinte euros

Presentación del premio Jovellanos &quot;Memoria de la Nisal&quot;.

Presentación del premio Jovellanos "Memoria de la Nisal". / Ángel González

Pelayo Méndez

Oviedo

El director Adrián Conde lleva este viernes al Teatro Filarmónica de Oviedo el espectáculo "Memoria de la Nisal", un montaje reconocido con el Premio Jovellanos 2025, el Premio OH! 2026 a la mejor escenografía/espacio sonoro y cuyo texto, firmado por Ernesto Is, obtuvo el Premio Asturias Joven de Textos Teatrales 2023. La función está prevista a las 19.30 horas.

La obra, con una duración aproximada de 75 minutos, está dirigida a público adulto a partir de 12 años y cuenta con localidades a un precio de 20 y 18 euros. El montaje está codirigido por Adrián Conde y Gemma de Luis, dentro de una propuesta escénica contemporánea.

"Memoria de la Nisal" aborda la historia de cuatro mujeres —Elisa, Ana, Coral y su madre— unidas por un secreto familiar que condiciona sus vidas. La acción se articula en torno a un árbol, la nisal, que actúa como elemento simbólico y testigo del silencio que atraviesa a los personajes, en una trama centrada en la memoria y las relaciones familiares.

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El reparto está integrado por Bea Canteli, Cris Lorenzo, Gemma de Luis y Paula Mata, con música original de Fernando L. Blanco. El equipo técnico incluye el diseño escenográfico de Adrián Conde y La Caverna del Érebo, iluminación de Félix Garma y espacio sonoro de Arturo Saavedra, en una producción que continúa su recorrido por distintos escenarios después de su exitoso estreno en el Teatro Jovellanos de Gijón.

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