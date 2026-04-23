Nuevo simulacro en Oviedo: los bomberos intervienen en el teatro Filarmónica

Nueva jornada de simulacros en importantes edificios de Oviedo. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) actuaron este jueves en el teatro Filarmónica. Fuentes del área dependiente de la concejalía de Seguridad Ciudadana, con José Ramón Prado, comentaron que están conociendo los "edificios públicos para poder actuar eficientemente en caso de emergencia".

El ejercicio causó mucha expectación en el centro de la capital asturiana. Los bomberos cortaron el paso de los peatones a la calle Mendizábal y entraron en el edificio con la mayor agilidad posible para extinguir las llamas. Muchos de los ciudadanos no sabían que era un simulacro y se mostraron alarmados por si estaba ocurriendo un incendio en uno de los teatros más importantes de la capital asturiana.

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Esta es la segunda jornada consecutiva en la que los bomberos realizan un simulacro en el centro de Oviedo. El miércoles fue en el teatro Campoamor. En esta ocasión, entrenaron un incendio en una de las salas de ensayos del teatro, se encontraron a la víctima y tuvieron que rescatar a la mujer para que pudiese ser atendida por los servicios sanitarios. De forma paralela, comenzó la labor de extinción de las llamas con las mangueras conectadas al hidrante instalado en la fachada. Pasadas las doce del mediodía, los bomberos terminaron la intervención. Los efectivos continuarán realizando simulacros en edificios públicos.