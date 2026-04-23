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Oviedo acoge el musical benéfico "Betania" en el Auditorio Príncipe Felipe

La recaudación que genere la obra, representada por la compañía granadina "Magdala", se destinará a la Fundación Solidaridad con Benín y a Cáritas Parroquial de Candás

Una actuación del grupo.

Una actuación del grupo. / Magdala

Pelayo Méndez

Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo será escenario el próximo viernes 1 de mayo, a las 19.30 horas, del musical "Betania", una representación solidaria a cargo de la compañía "Magdala". El evento destinará toda su recaudación a la Fundación Solidaridad con Benín y a Cáritas Parroquial de Candás.

La obra, de hora y media de duración, narra el encuentro de los hermanos de BetaniaMaría, Marta y Lázaro— con Jesús de Nazaret durante las fiestas de Jerusalén, un episodio que marcará un antes y un después en sus vidas. A través del formato de teatro musical, la compañía busca acercar al público los relatos evangélicos con una puesta en escena cuidada y accesible.

"Magdala", responsable de la representación, es una compañía teatral originaria de Granada con una trayectoria de tres décadas vinculada a iniciativas solidarias. Integrada por 35 participantes, el grupo tiene su origen en el seno de una hermandad religiosa y cuenta con miembros de todas las edades, incluyendo familias completas, seminaristas e incluso algún diácono.

A lo largo de los años, la formación ha mantenido un compromiso constante con la divulgación de pasajes bíblicos mediante el teatro. Cada temporada escogen un tema concreto que preparan con el asesoramiento de especialistas en teología y sacerdotes, con el objetivo de ofrecer una recreación fiel de los acontecimientos. A partir de ese trabajo previo elaboran un guion adaptado a las características del grupo.

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El nombre actual de la compañía surge tras el fallecimiento del sacerdote que impulsó sus inicios. En su memoria, adoptaron el nombre de "Magdala", en referencia a la primera obra que representaron junto a él. Antes de este cambio, el grupo ya había actuado en el Auditorio Príncipe Felipe, escenario al que regresan ahora con este nuevo montaje.

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