Oviedo dota de mobiliario al nuevo centro social de Vetanielles: así serán las diferentes estancias
El Ayuntamiento invertirá más de 224.000 euros en el equipamiento para el renovado edificio de la plaza Lago Enol
El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación un contrato para dotar de mobiliario al ampliado centro social de Ventanielles, que se encuentra en obras. Elcontrato cuenta con un presupuesto de 224.451 euros y está dividido en cuatro lotes.
En el primero, se adquirirá el mobiliario de oficina y en el segundo se comprarán todos los elementos necesarios para dividir los espacios para cumplir con las necesidades de los usuarios y de los trabajadores. También se adquirirá equipamiento escolar para el desarrollo de actividades lúdicas así como tecnología audiovisual para poder acoger charlas o talleres.
Otro de los espacios requerirá de productos ortopédicos para que sean utilizados por personas con diversidad funcional. Las empresas que ganen el concurso tendrán sesenta días para ofrecer colocar todos los materiales requeridos.
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