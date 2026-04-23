Oviedo retoma el plan para alejar el tráfico del Prerrománico del Naranco: la propuesta que lleva sobre la mesa más de treinta años

"Lo más importante de Oviedo es el Naranco y lo más importante del Naranco es el Prerrománico". Esa era, cita el que fue su colaborador, Víctor García Oviedo, la idea clave que el también urbanista Ramón Fernández Rañada tenía clara sobre el monte y los monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Con esa idea diseñó, ya en 1994, una variante de la carretera actual que permitiría alejar el tráfico de las dos joyas del Patrimonio Mundial, título que la UNESCO les concedió hace ahora 40 años. El proyecto lleva muchos tiempo encima de la mesa y el Ayuntamiento de Oviedo, afirma su concejal de planeamiento, Nacho Cuesta, quiere retomarlo ahora dentro de la nueva revisión del Plan General de Ordenación que está a punto de licitarse.

García Oviedo trabajó en esa revisión del PGO de Oviedo en los últimos años, aunque al final el trabajo quedó interrumpido con el fallecimiento de Rañada, pero explica que su socio tenía claro la necesidad de recuperar aquella propuesta. Se trataba, según describía el propio autor en uno de los últimos documentos en los que había vuelto sobre la idea, de retomar el diseño trazado propuesto en 1994 en el Plan Especial de Protección Paisajística del Monte Naranco, que está integrado en el PGO y que plantea un desvío de la carrera antes de los aparcamientos del prerrománico, desvío hacia el pueblo de Constante y salida cerca de la Parrilla Buenos Aires.

El Plan se aprobó en su día pero no hubo entonces voluntad política de ponerlo en marcha. Nacho Cuesta afirma que ahora el Ayuntamiento quiere "retomarlo". "Estamos decididos a abrir de nuevo ese debate y analizar la posibilidad de la variante dentro de la revisión del PGO", señala el edil ovetense. "En todo caso, será una actuación que queremos enmarcar en un proyecto más ambicioso para todo el monte".

El mismo Ayuntamiento, señala Nacho Cuesta, está igual de comprometido con una plan similar, el que propone el desvío de la carretera que pasa al lado de la otra joya prerrománica, San Julián de los Prados, para frenar su deterioro. En este caso, el proyecto municipal consiste en meter el tráfico por dentro de la fábrica de La Vega cuando ésta se conecte a la trama urbana.

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De vuelta al Naranco, Víctor García Oviedo reclama "que se ponga en claro esa montaña mágica que es el Naranco", y destaca que en el plan de Rañada no solo se trataba de desviar el tráfico, sino que el proyecto incluía un gran parque metropolitano y una zona de ocio en la cima, lo que el urbanista llamaba "el Picu Tarangu".