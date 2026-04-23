El paso decisivo para la conversión del Martillo de Santa Ana en un centro cultural en el corazón de Oviedo

La conversión del Martillo de Santa Ana en un centro cultural cada vez está más cerca. El Arzobispado entregó en la mañana de este jueves el proyecto básico al Colegio de Arquitectos de Asturias para su visado con el fin de solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento. El visto bueno municipal permitirá comenzar los deseados trabajos. Así se lo comunicó el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la diócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sangrador, al presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, en una reunión donde desgranaron los pormenores de esta inversión que coserá el cruce entre las calles Santa Ana, Canóniga, San Antonio y Mon, en pleno corazón del Oviedo Antiguo.

El diseño del arquitecto Daniel Cortizo pretende respetar la división de las primitivas parcelas y apuesta por volúmenes en caliza. Uno de los objetivos es recuperar la fachada del antiguo edificio de Cáritas, diseñada por el arquitecto burgués Juan Miguel de la Guardia, y su conexión con el palacio arzobispal. El interior contará con una planta baja que albergará vestíbulo acompañado de un patio trasero que completa el jardín, una sala de usos múltiples, una sala de exposiciones y un salón de actos. En el piso superior estará una zona de oficinas acompañada de una terraza, otra sala de exposiciones y una callejuela interior. Esta última distribución de espacios se replicará en el segundo piso. Además, la Consejería de Cultura exigirá a las autoridades eclesiásticas que incorporen todos los restos históricos encontrados en el subsuelo durante las labores de excavación acometidas hace un año.

El encuentro entre ambos representantes también sirvió para que Fernández Sangrador pusiese al día al concejal de Cultura de todas las reuniones que está manteniendo para apoyar que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031. El arzobispo, Jesús Sanz Montes, mostró su apoyo a la candidatura hace un año y el vicario mantuvo un encuentro con el responsable de Turismo de la Conferencia Episcopal Española para detallarle qué es la «amabilidá» y todos los proyectos que tiene en mente el equipo liderado por Rodolfo Sánchez. Próximamente, el representante de la Iglesia asturiana viajará a Bruselas para mantener encuentros con diferentes instituciones.

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Otro de los temas tratados fue la celebración del Año Santo Compostelano en 2027. A este respecto, la diócesis está manteniendo reuniones con los responsables de las catedrales del Camino de Santiago y se puso en conocimiento del concejal el trabajo que se ha llevado a cabo como miembros del grupo denominado «Tres Reinos Cristianos», donde la diócesis colabora estrechamente junto con la de Santiago de Compostela y la Fundación Edades del Hombre en proyectos de común interés para Asturias, Galicia y Castilla y León.