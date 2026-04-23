El PSOE pide ampliar la suspensión de las licencias para nuevas plantas de asfalto en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo reclamó este jueves ampliar la suspensión cautelar de licencias para nuevas plantas de asfalto, en una iniciativa que sitúa la salud pública y la protección ambiental en el centro del debate urbanístico. La propuesta, impulsada por el concejal Juan Álvarez, busca extender una medida ya aplicada recientemente a las gasolineras mientras se elabora la futura Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

El edil socialista sostiene que existe un precedente claro en la decisión adoptada el pasado 1 de abril por la Junta de Gobierno, cuando se paralizaron licencias de estaciones de servicio por razones de interés general. En ese sentido, Álvarez defiende que "este mismo principio de precaución debe aplicarse con mucho mayor rigor" a instalaciones industriales como las plantas de asfalto, cuyo impacto contaminante es significativamente superior.

Desde el PSOE subrayan que estas instalaciones generan emisiones continuas derivadas de la quema y tratamiento de hidrocarburos, incluyendo partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles o óxidos de nitrógeno, entre otros contaminantes. "Estamos hablando de emisiones continuas, de partículas finas y de compuestos potencialmente peligrosos que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía", advirtió Álvarez, quien también hizo refrencia a estudios científicos que vinculan estos elementos con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La iniciativa socialista no se limita a la ampliación de la suspensión de licencias, sino que plantea además la elaboración de un estudio técnico específico sobre la dispersión de contaminantes, con el objetivo de fijar distancias mínimas de seguridad respecto a zonas residenciales. Según el concejal, estas distancias deberían ser "notablemente superiores" a las previstas para las gasolineras, dada la mayor carga contaminante de las plantas de mezclas bituminosas.

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Por último, el PSOE apela a la coherencia del equipo de gobierno para actuar con mayor contundencia ante este tipo de instalaciones. "No tiene sentido actuar frente a un problema menor y mirar hacia otro lado ante uno mayor", concluyó Álvarez, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar la salud de la ciudadanía y la protección del entorno, especialmente en el medio rural.