La Alfonso X abre sede en el centro de Oviedo para reclutar a sus primeros 240 alumnos

Una cristalera impecable y el azul corporativo de la marca componen el saludo de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en la calle Campoamor, en pleno centro de Oviedo. La implantación de la entidad educativa en la capital asturiana es un hecho, ante la inminente apertura de la oficina donde atenderán a las familias, hasta completar los 240 alumnos (120 por titulación) que estrenarán los grados de Medicina y Enfermería el próximo septiembre. Será el punto físico donde tomar contacto con un centro cuyos responsables ya han podido constatar la buena acogida que ha despertado su llegada al norte de España.

Entre los primeros contactos, han detectado interés en las comunidades de la cornisa cantábrica e incluso han cerrado matrículas desde Madrid, un perfil en principio inesperado. La implantación de la universidad privada en Oviedo será progresiva y para su segundo curso, en septiembre de 2027, se sumarán los primeros alumnos de Farmacia y Odontología para superar ya por entonces los 700 estudiantes entre las cuatro titulaciones. Más adelante llegará el turno para los cuatro másteres ya anunciados: Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health. Aunque todavía no es oficial, en la planificación de la Alfonso X figura reforzar los estudios de posgrado en Oviedo con un sexto master, en este caso enfocado hacia la dirección y gestión de centros sanitarios.

A poco más de un kilómetro de ese cuartel general provisional de la UAX en Oviedo, en el edificio de Calatrava, en Buenavista, las obras para convertir una de las plantas del antiguo centro comercial en dependencias universitarias van viento en popa. Todavía este pasado lunes, Luis Coucerio, rector de la institución en Málaga y director general de todos los centros de la casa, cumplió con la estrecha tarea de supervisión, especialmente intensa en las últimas semanas. En el auditorio del Palacio de Congresos e invitado por este diario, participó en el «Semilllero Científico» que puso el cierre a la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA. Antes de su intervención ante una numerosa representación de jóvenes de centros escolares asturianos, se reconoció impresionado por una instalación a la que «no le hacen justicia las fotos».

Unos metros más abajo, en la planta calle que un día fue la intermedia del centro comercial del Calatrava, continúan los trabajos para que todo esté a punto a la hora de comenzar las clases. Son en total 14.000 metros cuadrados los que ocupará la Universiad Alfonso X en Oviedo, si bien la planificación de los trabajos ha seguido un desarrollo compartimentado y por fases, en función de las primeras necesidades del centro.

Cuando la Universidad Alfonso X esté a pleno rendimiento, dentro de cinco años, serán unos 3.000 los alumnos matriculados, calculan en la institución, además de unos 210 profesores y 36 no docentes.

La universidad privada ha firmado con el Ayuntamiento una permanencia hasta el año 2046, que dejará en concepto de arrendamientos un total de 6,3 millones de euros a las arcas municipales. El consistorio hizo de su propiedad las tres plantas del antguo centro comercial a cambio de 4,8 millones de euros al fondo de inversión propietario. Al margen de la UAX, en la planta baja quedará instalado una gran centro social polivalente que también ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con algunos de los trámites administrativas municipales.

Noticias relacionadas

En otros espacios ya están confirmadas la instalación de una gran clínica veterinaria, un gimnasio y las sedes de varias empresas de perfil tecnológico.