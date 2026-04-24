Los alumnos del Colegio Parque Infantil de Oviedo llevan historias, poesía y compañía a los mayores del Naranco

"¿Quién es el más travieso?", con esa inocente pregunta recibió María Bonet, una de las residentes, a los niños del Colegio Parque Infantil en la residencia de mayores del Naranco. Fue la última de las visitas organizadas a lo largo de la semana con motivo del Día del Libro, en la que participaron más de trescientos escolares del centro. Los alumnos acudieron por turnos para encontrarse con los mayores y desarrollar distintas actividades de lectura, entre ellas la narración de cuentos, la recitación de poemas y la propuesta de adivinanzas. "Los niños despiertan sentimientos especiales en los residentes y sus visitas les rompen la monotonía", explicó la directora de la residencia, Josefina Tuero.

Los últimos en visitar la residencia fueron los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria. Ya en el interior del centro, se organizaron en varios grupos para facilitar el desarrollo de las actividades: una parte compartió la jornada con los usuarios del centro de día en la planta baja; otra se reunió con residentes en la sala común; y un tercer grupo, el más numeroso, se desplazó a la parte alta del edificio, donde también participaron junto a otros mayores.

En la planta baja, la actividad se centró principalmente en la poesía. Los alumnos habían preparado previamente un poema que recitaron en corro junto a los usuarios del centro de día. La sesión incluyó también un momento para la música, con la interpretación conjunta de "Volveremos", de Melendi, estrechamente vinculada al Real Oviedo.

En la primera planta, los escolares se distribuyeron en grupos reducidos, formados por dos o tres niños junto a unos seis residentes. Este formato permitió un desarrollo más pausado de la actividad, centrada en la lectura de cuentos clásicos como "El patito feo", "La Cenicienta" o "Los tres cerditos". Los alumnos fueron turnándose en la lectura, mientras los mayores seguían las historias y hacía algún comentario.

En la parte alta del edificio, la propuesta tuvo un carácter más participativo. Además de plantear adivinanzas, los niños aprovecharon para conversar con los residentes y hacerles preguntas sobre su infancia, interesándose por los juegos a los que jugaban o las actividades que realizaban en su tiempo libre. Este intercambio dio lugar a un diálogo más abierto, en el que los mayores compartieron recuerdos y experiencias con los escolares.

Carmen Albiach enseña su libro a los abuelos. / Mario Canteli

"A los niños les viene muy bien conocer otras realidades porque, al final, la tercera edad que conocen en sus casas suele estar en otras condiciones o no son conscientes de otras formas de envejecer. Esta actividad está dando muy buenos resultados, sobre todo entre los más pequeños. El hecho de poder venir a ver a otros abuelos les ha gustado mucho y, además, con los mayores se trabaja la sensibilidad y la empatía. En definitiva, les abre los ojos a otras realidades", explicó la jefa de estudio del Colegio Parque Infantil, Ana Peláez.

"La gente mayor se motiva mucho con los niños pequeños. En los centros hay mucha rutina; algunos residentes tienen visitas y otros no, así que la llegada de los niños les aporta luz y alegría. Es, probablemente, la actividad que más les beneficia de todas las que se organizan, porque los pequeños transmiten esa inocencia que les recuerda a sus nietos o a sus propios hijos. Es totalmente beneficioso", aseguró Tuero, destacando lo positivo de estos encuentros.

La visita de los alumnos de mayor edad puso el cierre a una semana de encuentros intergeneracionales en la residencia del Naranco. Los más pequeños acudieron el martes, mientras que los cursos de primero a tercero de Primaria lo hicieron el miércoles, en todos los casos en sesiones de aproximadamente una hora de duración. La iniciativa se enmarca en la línea de colaboración que mantienen ambos centros, consolidando una relación que se refuerza con este tipo de actividades conjuntas.

Una colaboración que viene de lejos

La colaboración entre el colegio y la residencia surgió a partir de la propuesta de una madre con vínculo en ambos centros, ya que trabaja en la residencia y tiene a sus hijos matriculados en el Colegio Parque Infantil. A partir de esa iniciativa se puso en marcha un programa intergeneracional que lleva desarrollándose desde hace meses, con distintas actividades que buscan fomentar el contacto entre niños y mayores.

Uno de los niños lee ante los usuarios del centro del día. / Mario Canteli

Dentro de ese programa intergeneracional ya se han desarrollado otras actividades conjuntas en los últimos meses. Con motivo del 8M, que este año el centro educativo centró en la figura de la mujer rural trabajadora, los alumnos también se acercaron a la residencia para conversar con varias residentes que habían dedicado su vida al trabajo en el campo. El objetivo fue conocer de primera mano sus experiencias y acercar al alumnado a esa realidad a través de testimonios directos.

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Además, dentro de estas iniciativas conjuntas, alumnos y residentes elaboraron un libro con dibujos y textos realizados por ambos, fruto de las distintas actividades compartidas. El trabajo se conserva en los dos centros como recuerdo de esta colaboración y del vínculo creado entre generaciones.