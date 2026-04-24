Atención conductores: la A-66 sufrirá cortes la próxima semana a su paso por Oviedo
Las restricciones comenzarán la noche del domingo y afectarán a los dos sentidos de la vía
Las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, situados en la autovía A-66, obligarán a llevar a cabo cortes nocturnos desde la noche del domingo hasta la madrugada del jueves. El ministerio de Transportes anunció este viernes que las afectaciones irán desde el kilómetro 41,9 hasta el 43,6 y los cortes de los carriles sentido León comenzarán a las diez de la noche de mañana y se prolongarán hasta las siete de la mañana de lunes.
El horario se repetirá una jornada más. Para garantizar la fluidez, se habilitará un itinerario alternativo por la N-630, desde la salida 35 hasta la reincorporación en el enlace de Cardeo. Esta modificación estará debidamente señalizado. Del mismo modo, se establecerá otro itinerario alternativo para circular desde Olloniego hacia Mieres, por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.
El martes a las 22.00 horas comenzarán los cortes en la calzada sentido Oviedo. El primer día de restricciones se extenderá también hasta las siete de la mañana del miércoles. La operación se repetirá con los mismos horarios hasta la mañana del jueves. El tráfico se desviará por el tubo en sentido León a través de los pasos de la mediana.
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