El análisis de las inscripciones para el próximo curso en Oviedo: cinco colegios cubren las plazas de tres años pese al bache de la natalidad

Al menos cinco colegios cubrirán las plazas ofertadas para niños de tres años el próximo curso pese al bache de la natalidad. Se incorporan los niños que nacieron en un año (2023) en el que Oviedo sufrió un descenso de nacimientos, del que se recuperó en el ejercicio siguiente, con 1.066 alumbramientos frente a los 1.249 de 2022. Es el dato más bajo de la serie estadística. El plazo de presentación de solicitudes concluyó ayer en los colegios y en la mayor parte de ellos las preinscripciones presentadas por las familias no llegan a cubrir los puestos.

En este contexto se desarrolló el periodo de preinscripción para el curso 2026/2027 en los colegios. El centro Loyola volvió a cubrir las 69 plazas ofertadas y en el Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), que habían pedido una línea más, las solicitudes superaron las dos líneas fijadas por la Consejería de Educación, con 51 para 46. Lo mismo ocurrió en el centro Santa Teresa de Jesús (Teresianas), con 47 preinscripciones para 46 pupitres.

Entre los colegios que registraron un número de solicitudes superiores a los puestos establecidos por el Principado se encuentra el de Santo Domingo de Guzmán (Dominicos). En este, se ha registrado un volumen de inscripción del 20% por encima de la ratio propuesta, con 23 plazas, «no solo en el nivel de 3 años sino también en el de 4 años». Dado que «el número de solicitudes continúa en aumento respecto a años anteriores», el equipo directivo «queda a la espera de la respuesta de la entidad pertinente» y valora «la posibilidad de solicitar formalmente las dos líneas» tanto en el primercomo en el segundo curso de Educación Infantil «para cumplir con la ratio legal y poder realizar así el desdoble de las aulas», indica.

También el colegio público Villafría ha recibido más solicitudes que plazas, con 25. «Aumentamos más del 30% de matrícula en los últimos cinco años», asegura Urbano Mon, director del centro, que destaca que se registraron 38 preinscripciones, contando con todos los cursos. Desde los centros que llenan sus aulas para el próximo curso se traslada la satisfacción ante el número de solicitudes presentadas por las familias. El colegio San Ignacio no ha facilitado datos, aunque su tendencia en los últimos años ha sido la de superar las plazas fijadas.

No solo finalizó el periodo para solicitar plaza en los colegios, también en las escuelas infantiles. El colegio Gesta fue uno de los que tuvo trabajo doble, ya que además de las preinscripciones para los alumnos que inician el segundo ciclo de Educación Infantil también recibió las de la escuelina que habilita el Principado en el centro. Más de cien peticiones se registraron en el equipamiento educativo para las diecisiete plazas vacantes, ya que aunque la instalación está en obras y no tiene fecha de apertura fijada aún hay plazas reservadas ya desde el pasado curso.

A estas solicitudes se les pueden añadir otras presentadas a través del registro del Principado. Familias que han entregado ya la documentación estudian presentar una reclamación ante la Consejería de Educación al no conceder puntos por tener hermanos en el colegio donde se adecuan las instalaciones. Sí se tiene en cuenta si la solicitud es para la incorporación en el centro educativo de Infantil y Primaria. Esta será la segunda escuelina que abrirá el Principado en Oviedo, donde ya funcionan siete centros que fueron impulsados por el Ayuntamiento.

La Corredoria

Dos colegios de La Corredoria, principal zona de expansión de Oviedo, se acercan al lleno en las aulas de los alumnos de tres años. Son el Carmen Ruiz-Tilve, donde quedan «pocas plazas», y el Poeta Ángel González, que recibió 43 peticiones para los 46 pupitres. En el centro La Ería recibieron 22 preinscripciones, en la misma línea de otros años anteriores. Muchos centros registran después, durante el curso, bastantes matriculaciones.

También en el colegio Germán Fernández Ramos mantiene, con 35, la tendencia de los últimos años y Gesta incrementó las preinscripciones, con 32. En la zona rural, San Claudio ha registrado quince peticiones, Trubia, nueve, y Olloniego, seis.

Una vez registradas las preinscripciones en los centros elegidos como primera opción el procedimiento continúa. Las listas provisionales de estudiantes admitidos y excluidos se publicará el 6 de mayo en cada centro. El periodo de alegaciones se iniciará al día siguiente, el 7, y se extenderá hasta el 11 de mayo. Las listas definitivas se darán a conocer el próximo 28 de mayo.