El cine africano tomará el Teatro Filarmónica de Oviedo el próximo mes de mayo
La muestra reunirá tres películas premiadas en festivales internacionales que tienen como objetivo acercar al público asturiano historias poco habituales en los circuitos comerciales
Oviedo vuelve a mirar a África a través del cine con la celebración del "XVI Ciclo de Cine Africano", una cita ya consolidada en el calendario cultural asturiano que tendrá lugar en el Teatro Filarmónica durante tres lunes del mes de mayo. Organizado por la Fundación El Pájaro Azul con el apoyo municipal, el evento ofrecerá entrada gratuita hasta completar aforo, reforzando su carácter abierto y divulgativo.
La muestra reunirá tres películas recientes y premiadas en festivales internacionales —procedentes de Bélgica, Sudáfrica y Burkina Faso— que abordan temas como la identidad, las relaciones humanas, la memoria o el poder desde realidades culturales diversas. Bajo esa premisa, el ciclo busca acercar al público asturiano historias poco habituales en los circuitos comerciales.
El programa se abrirá el 4 de mayo con "Têtes Brûlées", dirigida por Maja-Ajmia Yde Zellama, que narra el proceso de duelo de una adolescente tras la muerte de su hermano, con el rap y el baile como telón de fondo. El día 11 será el turno de "The Heart is a Muscle", de Imran Hamdulay, un drama íntimo sobre la violencia que explora la dificultad de reconciliar pasado y presente. Cerrará el ciclo el 25 de mayo "Katanga: The Dance of the Scorpions", de Dani Kouyaté, una reinterpretación africana de "Macbeth" que reflexiona sobre la corrupción del poder.
Desde 2010, la fundación impulsa en Asturias esta iniciativa con el objetivo de "desmontar prejuicios" y fomentar una visión más informada sobre África, apostando por el cine como herramienta de diálogo intercultural. El ciclo se presenta así como una oportunidad para descubrir obras que raramente llegan a salas comerciales y para acercarse a la diversidad cultural africana desde una perspectiva "más realista y equilibrada".
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