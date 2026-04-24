Ciudad Naranco se echa a la calle para exigir mejoras y servicios públicos: "Somos el barrio más abandonado de Oviedo"
Los vecinos rechazan las pistas de atletismo y piden un polideportivo con piscina, una reforma integral del centro social, más iluminación o arreglos en las calles
Las pistas de atletismo de Ciudad Naranco, la segunda inversión más cuantiosa del siglo en Oviedo tras el Palacio de los Deportes, es la gota que colma el vaso. Mas de un centenar de vecinos se echaron este viernes a la calle para manifestarse en contra de un proyecto que, según sostienen, no cubre las necesidades de la zona y va a ocupar un espacio que debería estar reservado para satisfacer una demanda histórica del barrio: un polideportivo municipal con piscina cubierta. Ese fue el detonante, lo que avivó la convocatoria, pero detrás de la pancarta había otras muchas reivindicaciones para un barrio al que consideran «el más abandonado de Oviedo».
De hecho, la lista de carencias que manejan los manifestantes es muy amplia. Para empezar, los vecinos se quejan de la «precariedad» del centro social del barrio. «Nos ha dejado sin bibliotecas, sin lugares de reunión y con las actividades programadas anuladas o reducidas. Estaremos casi un año con el centro social en precario por una obra de adecuación de solo una sala de estudio. Nuestro centro social necesita una reforma integral y que vuelva al barrio la unidad de trabajo social que se tuvo que llevar a Vallobín porque el despacho no tenía ventilación», dijo, micrófono en mano y arengando a los presentes, Francisco Ardit.
Los manifestantes, convocados por «Ciudad Naranco en lucha», un movimiento iniciado «por cinco o seis vecinos hartos de la situación», también critican que el barrio, «el cuarto más poblado de Oviedo con 14.200 habitantes», no cuenta con suficientes zonas verdes, no tiene espacios para que los niños jueguen o hagan deporte o que las aceras están rotas y falta iluminación, entre otras muchas carencias.
La movilización partió de la calle Hangzhou, junto a la obra de las pistas de atletismo, y los manifestantes bajaron por la calle Santiago de Compostela detrás de las pancartas hasta llegar a la rotonda de Luis Oliver. Después atravesaron Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria y regresar al punto de partida recorriendo varias calles del barrio. A esa hora el tráfico es denso en la ciudad y más en puntos como Luis Oliver, así que se hicieron notar. «Y así seguiremos hasta que se atiendan nuestras demandas», afima Luisa de la Cera, de «Ciudad Naranco en lucha».
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