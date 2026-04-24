Un estudio de arquitectos madrileño que participó en el proyecto del Hospital Zendal logra la mejor puntuación para diseñar la reforma del Monte Naranco

El procedimiento para adjudicar la redacción de la gran reforma del Hospital Monte Naranco da un paso más. La mesa de contratación ya tiene la puntuación obtenida por las diferentes firmas que aspiran a elaborar el plan director y el proyecto básico para la mejora del complejo sanitario. Estudio Chile 15, firma madrileña con experiencia en infraestructuras sanitarias, que diseñó la remodelación del Hospital Montecelo de Pontevedra y participó en el proyecto del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, es la que alcanza más puntos, con 71,88. Le sigue Árgola Arquitectos, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de Octubre de Madrid y que colaboró también en el Zendal, con 67,72, y la unión temporal de empresas (UTE) HN Pinearq-Estudio Norniella, que redacta el proyecto de reforma y ampliación del hospital de Cabueñes, con 56,47.

Al concurso se presentaron cuatro firmas, pero una de ellas quedó excluida. La mesa de contratación ha pedido, ahora, a las dos compañías con mayor puntuación que presenten la justificación de la viabilidad del importe de la oferta al considerar que podrían ser “anormalmente bajas”.

La Consejería de Salud destina 520.465 euros al contrato para diseñar la gran reforma del complejo hospitalario, que va a cumplir 79 años. El coste de la actuación en el Hospital Monte Naranco oscilaría entre los 21,6 millones, del presupuesto más barato de los ofrecidos por las empresas, a los 45,2 millones.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, aseguró recientemente que el contrato para la redacción del documento “se adjudicará en breve”. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de ocho meses y medio para elaborar el plan director y el proyecto básico. La actuación programada para el Hospital Monte Naranco tiene, entre sus objetivos, el de potenciar el área quirúrgica, que «complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)».

Área quirúrgica

La gran reforma que se proyecta para el Hospital Monte Naranco potenciará el área quirúrgica, que “complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)”. La función fundamental que tendrá tras la reforma "debe estar orientada a la cirugía mayor ambulatoria (intervenciones de complejidad media y baja sin necesidad de ingreso hospitalario) y también a aquellos procesos quirúrgicos que estén especialmente ligados a la geriatría”, refleja la Consejería de Salud en sus planes para el equipamiento sanitario.

El Hospital Monte Naranco se seguirá centrando en sus líneas de actividad histórica como son la atención geriátrica, la cirugía programada a través de la ortogeriatría y el apoyo a programas de salud pública del área sanitaria IV, que engloba a municipios del centro de la región. Dentro de ellos actualmente se desarrollan el cribado de cáncer de mama y de cáncer de colon, y las consultas de ginecología preventiva y de infecciones de transmisión sexual.