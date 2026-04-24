Las fiestas del Oviedo Antiguo con carpa y tres días de continua programación: comida en la calle, paella solidaria y mucha música
El periodista Xuan Cándano será el pregonero de las fiestas organizada por la asociación Oviedo Redondo, que tendrán lugar del 8 al 10 de mayo
La asociación del Oviedo Redondo cumplirá el segundo fin de semana de mayo con la tradición. La Corrada del Obispo acogerá desde el día 8 hasta el 10 las fiestas del casco antiguo. Así lo detalló el líder de la entidad vecinal, Manuel Almeida, durante la presentación de la programación en un acto que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento. Una de las novedades es que este año se instalará una carpa para que la lluvia no estropee sus citas más multitudinarias.
Una de ellas es la comida en la calle, que tendrá lugar la última jornada de programación tras el tradicional homenaje al médico Ildefonso Martínez en la escalinata de la calle Salsipuedes (12.30 horas) y la recreación del manifiesto del hambre. (13.15 horas). Después, le tocará el turno al pregonero. En esta ocasión, el periodista y escritor Xuan Cándano se subirá al escenario a las 13.45 horas: «Para mi fue una sorpresa y un honor tremendo que me hayan llamado. Tengo mucha admiración a esta directiva porque representa muy bien al barrio, que es un barrio vivo. El Oviedo viejo es muy moderno».
La otra de las citas más llamativas en horario diurno es la paellada solidaria cuya recaudación irá a parar a Apaci, la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas. Las verbenas correrán a cargo de Ideas, Sensación, Aroma, Costa Norte, De Cano y el DJ Green Eventos.
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