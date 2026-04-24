IU respalda la movilización vecinal en Ciudad Naranco y le exige mejores equipamientos al Ayuntamiento de Oviedo
El grupo municipal comparte el diagnóstico vecinal sobre el crecimiento del barrio sin infraestructuras suficientes, señalando carencias históricas en servicios y dotaciones
IU-Convocatoria por Oviedo anunció este viernes su respaldo a la movilización vecinal convocada en Ciudad Naranco para reclamar más inversiones municipales y mejores equipamientos en el barrio, en una protesta prevista para esta tarde. La formación considera que el Ayuntamiento "no está atendiendo las necesidades básicas de la zona" y reclama un "cambio de rumbo" en la gestión. Su portavoz, Gaspar Llamazares, fue tajante. "El Ayuntamiento tiene que escuchar y atender las demandas de Ciudad Naranco con hechos. Hablamos de inversiones básicas para el día a día del barrio, que no pueden seguir aplazándose".
El grupo municipal comparte el diagnóstico vecinal sobre el crecimiento del barrio sin infraestructuras suficientes, señalando carencias históricas en servicios y dotaciones. Entre las principales reivindicaciones destacan la construcción de un polideportivo público con piscina cubierta, la mejora de zonas verdes y espacios de convivencia, así como la adecuación de equipamientos existentes.
Especialmente crítica es la situación del centro social, con más de 2.200 metros cuadrados infrautilizados y afectado por obras prolongadas que han dejado al barrio sin biblioteca ni espacios adecuados, lo que, a juicio de IU, exige una "intervención integral" que permita recuperar servicios como la Unidad de Trabajo Social.
Asimismo, IU cuestiona decisiones del equipo de gobierno como la construcción de una pista de atletismo que, según denuncian, no responde a las demandas reales del vecindario. La formación insiste en la necesidad de abrir un diálogo real con los vecinos y reitera su compromiso de seguir impulsando estas reivindicaciones hasta que se traduzcan en mejoras tangibles. "Reclamamos al equipo de gobierno diálogo real con vecinos y vecinas del barrio".
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