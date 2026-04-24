IU respalda la movilización vecinal en Ciudad Naranco y le exige mejores equipamientos al Ayuntamiento de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo anunció este viernes su respaldo a la movilización vecinal convocada en Ciudad Naranco para reclamar más inversiones municipales y mejores equipamientos en el barrio, en una protesta prevista para esta tarde. La formación considera que el Ayuntamiento "no está atendiendo las necesidades básicas de la zona" y reclama un "cambio de rumbo" en la gestión. Su portavoz, Gaspar Llamazares, fue tajante. "El Ayuntamiento tiene que escuchar y atender las demandas de Ciudad Naranco con hechos. Hablamos de inversiones básicas para el día a día del barrio, que no pueden seguir aplazándose".

El grupo municipal comparte el diagnóstico vecinal sobre el crecimiento del barrio sin infraestructuras suficientes, señalando carencias históricas en servicios y dotaciones. Entre las principales reivindicaciones destacan la construcción de un polideportivo público con piscina cubierta, la mejora de zonas verdes y espacios de convivencia, así como la adecuación de equipamientos existentes.

Especialmente crítica es la situación del centro social, con más de 2.200 metros cuadrados infrautilizados y afectado por obras prolongadas que han dejado al barrio sin biblioteca ni espacios adecuados, lo que, a juicio de IU, exige una "intervención integral" que permita recuperar servicios como la Unidad de Trabajo Social.

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Asimismo, IU cuestiona decisiones del equipo de gobierno como la construcción de una pista de atletismo que, según denuncian, no responde a las demandas reales del vecindario. La formación insiste en la necesidad de abrir un diálogo real con los vecinos y reitera su compromiso de seguir impulsando estas reivindicaciones hasta que se traduzcan en mejoras tangibles. "Reclamamos al equipo de gobierno diálogo real con vecinos y vecinas del barrio".