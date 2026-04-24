¿Cómo van las obras para renovar las aceras más transitadas de Oviedo? Las mejoras ya son visibles

El plan para renovar las aceras del centro de la ciudad encara su fase final. El Ayuntamiento puso en marcha en otoño los trabajos para sacar brillo a las vías más transitadas del casco urbano. El contrato, de un millón de euros, ya ha culminado las mejoras en las calles Ventura Rodríguez, Arquitecto Reguera y Campomanes. Prosiguen por Independencia, Alonso Quintanilla, Campoamor y Caveda. Quedan Santa Susana y Martínez Vigil. A esta lista se suma Marqués de Pidal en la que no se toca la calzada, pues la misma ha sido renovada recientemente. Las mejoras pasan por rebajas de vados, cambiar bordillos y ampliar el paso peatonal frente al colegio de La Milagrosa.

Todos estos trabajos cuentan con un plazo de ejecución de medio año. Los trabajadores de la empresa Arposa 60 se empleaban a fondo en la jornada de ayer en la calle Campoamor. Las labores para esta vía pasan por la mejora del pavimento de hormigón. Es por ello que los operarios colocaron una serie de vallas en la que advertían a los viandantes de que había riesgo de caída por culpa de los desniveles creados para solucionar todos los problemas que presenta el asfalto y también se colocaron para evitar que nadie pisase los nuevos materiales mientras fraguan en el suelo. De igual forma, es llamativo el cambio al que ha sido sometido Viaducto Marquina. El trayecto entre Independencia y la calle Uría ya no tiene adoquines. El asfalto, limitado solo para los vehículos de los residentes de los edificios de la zona, taxis y bicis ha sido sustituido por hormigón y se mantiene la línea de arbolado que divide esta calle peatonal con el intenso tráfico de la avenida de Santander.

Noticias relacionadas

Estas obras suponen cortes de tráfico en calles con intenso tráfico como en Independencia. El objetivo es facilitar la labor de los operarios para que puedan acometer los trabajos con la mayor urgencia posible para evitar que las restricciones se alarguen en el tiempo y sigan afectando a la circulación de la capital asturiana. Además, a todas estas mejoras se suman las nuevas aceras en ambos márgenes de la Ronda Sur.Entre las peticiones vecinales que se están atendiendo figura la creación de una gran acera desde la calle Luis Álvarez Fueyo, en Villafría, hasta el paso elevado de la calle San Melchor García Sampedro, lo que facilitará los trayectos a pie entre los barrios próximos a la ronda exterior y Santo Domingo. Recientemente, también se renovaron las de la avenida de Galicia ganando espacio para los peatones al eliminar la línea de aparcamiento a ambos márgenes de la carretera. n