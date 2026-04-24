La ovetense Patricia Urquiola, una de la grandes firmas internacionales del diseño contemporáneo, ingresa en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias con ocho piezas de mobiliario

La junta de gobierno del Museo de Bellas Artes de Asturias reunida esta mañana en Oviedo ha aprobado una importante batería de adquisiciones que refuerzan la presencia del arte contemporáneo en su colección y abre las puertas a lenguajes vinculados al diseño, las artes decorativas y la creación de raíz industrial. Entre todas esas nuevas incorporaciones, sin duda, la más significativa es la de un conjunto de piezas de la arquitecta y diseñadora ovetense Patricia Urquiola, con una trayectoria y un reconocimiento internacional indiscutibles y que, a día de hoy y en palabras de la directora del Museo, María López-Fanjul, es "la creadora asturiana viva más importante".

Patricia Urquiola, Premio Nacional de Diseño 2025, que ha redefinido las fronteras entre el diseño industrial, la arquitectura, el arte y la artesanía y con la que el Museo ha estado en contacto desde el primer momento en que se planteó adquirir su obra a la colección, estará representada por ocho piezas de mobiliario -sillas, butacas y sofás-, que se van a incorporar a ocho salas del complejo museístico, repartidas por todos los edificios. María López-Fanjul indicó que son "piezas para contemplar y para usar", que establecerán "una comunicación y un diálogo con el resto de las obras y abrirán abrir nuevas formas de disfrute" de los fondos expuestos.

El Museo sumará también a su colección varias piezas de artistas vinculados a Asturias, reforzando su compromiso con la creación actual del Principado. En concreto, de Breza Cecchini Ríu, Alberto Ámez, Mariano Matarranz y Lisardo.

La apuesta de la nueva dirección del Museo es no solo por el arte contemporáneo, aunque sean tan notables las nuevas adquisiciones. "Es una apuesta por el arte, examinando aquellos campos que están faltos de representación en la colección para subsanarlo y con un enfoque multisdiscipinar, porque esto es un Museo de Bellas Artes, no una pinacoteca. Creíamos que Patricia Urquiola tenía que estar sí o sí en la colección, pero la última obra que se ha incorporado ha sido un Zuloaga", argumentó López-Fanjul.

La exposición temporal “Intercambios”

La próxima exposición temporal del Museo no se demorará mucho, llegará en junio. Se titulará "Intercambios" y estará comisariada por la doctora Laura Baños Pérez, conservadora de arte contemporáneo del museo. Se inaugurará el 4 de junio y permanecerá abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2026. La muestra hará dialogar obras antiguas y contemporáneas de la colección del Museo y se estructurará en cuatro capítulos —Espejo, Afectos, Sostenibilidad y Refugio— centrados en la identidad, las emociones, la memoria, la ecología y el papel del museo como espacio de acogida. Incluirá obra de artistas como Juan Carreño de Miranda, Francisco de Goya y Tomás Hiepes, junto a creadores asturianos incorporados recientemente a la colección y aún inéditos en sala, como Mónica Dixon, Jezabel Rodríguez y Federico Granell.

María López-Fanjul aseguró que el Museo de Bellas Artes mantendrá las exposiciones temporales, un par de ellas al año al menos, coincidiendo con los picos de afluencia de turistas y concebidas como muestras de "calado, que amplíen la visión de la colección y sean producto de un trabajo serio del equipo del Museo, colocándolo en un lugar prominente en lo científico y lo académico".

Mejoras en accesibilidad y seguridad

La directora del Museo también aprovechó la reunión del patronato del Museo para presentar las nuevas iniciativas en accesibilidad y mejora de la experiencia de visita. Entre ellos, la adecuación del acceso al Palacio de Velarde por la calle Santa Ana como entrada para grupos, con nuevas taquillas, zona para peregrinos y espacio para carritos de bebé, que se abrió este jueves y que según contó está levantando una gran expectación y atrayendo a muchos curiosos interesados en ver el resultado. En la iniciativa ha contado con la colaboración con la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias.

El Patio de Velarde estará presidido por una escultura del artista asturiano Carlos Coronas, aun por colocar, y será escenario de la primera acción comunitaria del proyecto “Mi palabra al Museo”. Para ello desde el Museo animan a los ciudadanos a que les envíen, a través de sus redes sociales, su correo electrónico o directamente en sus mostradores de recepción, "una palabra que exprese lo que les inspira el Museo, lo que el arte significa para ellos o cómo desean vivir la cultura". Las palabras formarán parte de una instalación colectiva en el patio, financiada por los Amigos del Museo, creando un mosaico de ideas y emociones compartidas.

El patronato también dio el visto bueno a los planes de protección y emergencia en coordinación con las fuerzas de seguridad, con protocolos de evacuación de público y personal, un plan específico para la evacuación de obras en colaboración con los bomberos, que incluye la habilitación de "kits" o maletines de emergencia para proteger las obras ante actos vandálicos.

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También se informó de las líneas de colaboración abiertas con la Cámara de Comercio de Oviedo, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.