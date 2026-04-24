Patxi Mangado, el prestigioso arquitecto que formará parte del jurado del concurso de ideas de La Vega

El prestigioso arquitecto Patxi Mangado será el experto de renombre que participará en el jurado que elegirá el proyecto ganador del concurso de ideas de La Vega. El Ayuntamiento acaba de cerrar la participación del reconocido experto con premios internacionales en este proceso que derribará los muros que separan a la fábrica de armas del resto de la ciudad, tal y como informaron ayer fuentes municipales. La sombra del navarro en la capital asturiana es alargada. Es el autor del diseño de futuro de la Fábrica de Gas en el que se combinarán los usos residenciales con la recuperación de elementos singulares como el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado. También llevan sus trazos las torres que se construirán en la parcela del antiguo instituto de San Lázaro donde proyecta levantar dos edificios de quince y veintidós plantas así como las dos fases de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. Las obras de la segunda están en marcha.

Ahora, tendrá un papel decisivo en el proyecto de más envergadura que tiene por delante la capital asturiana: dar una nueva vida a este conjunto de 127.932 metros cuadrados. La próxima semana se cerrará el proceso para la presentación de las candidaturas por parte de los estudios. Cada propuesta será anónima. El equipo debe elegir un lema que le represente y dará nombre al proyecto. Asimismo, se incorporará un documento con la identidad del equipo, que será custodiado hasta el final del proceso por el personal del Ayuntamiento.

La mesa de contratación tendrá un papel decisivo en esta fase primitiva. Si se presentan más de cinco estudios, los expertos deberán seleccionar cinco basándose en la experiencia en urbanismo a gran escala y los reconocimientos profesionales del estudio así como los premios y distinciones obtenidos. Posteriormente, los elegidos deberán presentar sus propuestas en un plazo de tres meses.

Será entonces cuando entre en juego el jurado. El equipo estará formado por seis personas. La presidencia recaerá en Nacho Cuesta y actuará como secretario el director general de Urbanismo del Ayuntamiento. Como vocales se designarán tres arquitectos municipales y se sumará Mangado. En las reuniones también estará presente un técnico de la sección de Contratación del Ayuntamiento. Este grupo se reunirá las veces que sean necesarias para elegir al ganador. El anonimato se romperá en el momento del fallo, cuando los técnicos entreguen al jurado el documento con los datos de los ganadores.

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Diseñar el futuro de La Vega es de todo menos fácil. La fábrica de armas presenta una complejidad técnica debido al patrimonio industrial que alberga, compuesto por 45 edificaciones que van desde naves hasta chalés. Además, sus alrededores tienen suma importancia. Justo enfrente de la nave de cañones está la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados que en esta operación se protegerá aislándola de los miles de coches diarios que pasan a su vera. El proyecto ganador deberá diseñar un vial que una la rotonda de Santullano con la plaza de la Cruz Roja por el interior de La Vega. También está rodeada de la Ruta de la Playa y del Camino de Santiago.