El PSOE propone ampliar el horario de los centros de estudio en Oviedo
La propuesta socialista plantea horarios continuos, mayor apertura en fines de semana y una mejor respuesta en periodos de alta demanda
La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara reclamó este viernes la ampliación de los horarios en los centros de estudio de la ciudad, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades actuales de estudiantes y opositores. La edil insiste en que el servicio debe responder mejor a quienes compaginan su formación con el trabajo, subrayando que "Oviedo debe ampliar los horarios de sus centros de estudio para adaptarse a la realidad actual".
Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que la ciudad cuenta con ocho centros, aunque consideran que su funcionamiento es mejorable. En este sentido, Sánchez Santa Bárbara señala que ya existe una propuesta concreta sobre la mesa que plantea "horarios continuos, mayor apertura en fines de semana y una mejor respuesta en periodos de alta demanda".
La concejala defiende que esta medida no supondría una excepción, sino la aplicación de modelos que ya funcionan en otras localidades. "Creemos que es el momento de retomarlo y avanzar, porque no hablamos de algo excepcional, sino de medidas que ya funcionan en otros municipios y que mejoran la vida de la gente", afirmó, destacando además el impacto positivo en la igualdad de oportunidades y el acceso a un servicio público esencial.
La reivindicación no es nueva, ya que ha sido planteada en varias ocasiones durante el mandato, especialmente en épocas de exámenes. "Confiamos en que el equipo de Gobierno dé este paso. Oviedo estudia, Oviedo avanza y abrir más es apostar por el futuro", concluyó la edil socialista.
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