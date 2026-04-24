El Real Oviedo se lleva uno de los galardones de la V edición de los Premios Libertas del Principado de Asturias

El Real Oviedo, la Asociación Paisajes de Asturias, Nicolás Redondo Terreros y Marcelo Gullo Omodeo fueron los galardonados en la V edición de los Premios Libertas del Principado de Asturias 2026, cuyo fallo se dio a conocer este viernes en Oviedo. En el caso de la asociación distinguida, se destacó la labor de sus miembros Obdulia Fernández y Víctor Madera. Los reconocimientos, concedidos por la Asociación para la Participación de la Sociedad Civil Oviedo21, distinguen la defensa activa de la libertad en distintos ámbitos de la sociedad.

El acto se celebró en la sala de prensa municipal y estuvo presidido por el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, junto al presidente de la entidad organizadora, José Antonio Álvarez Riesgo, además de la secretaria, María Ángeles Villa García, y la tesorera, Dolores García de Miguel. La convocatoria sirvió para poner en valor una iniciativa ya consolidada en el calendario institucional de la ciudad.

Durante su intervención, García Quintana incidió en el significado de estos galardones al señalar que la libertad es "uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen nuestras sociedades". Asimismo, recalcó que estos premios "no solo distinguen trayectorias, sino que envían un mensaje claro: la Libertad hay que protegerla, promoverla y defenderla cada día desde todos los ámbitos".

El edil destacó también el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con este tipo de iniciativas, apuntando que "valoramos especialmente que se desarrollen en nuestra ciudad porque refuerzan nuestro compromiso con los valores democráticos y con una sociedad abierta, plural y participativa". En la misma línea, Álvarez Riesgo agradeció el respaldo municipal y puso en valor el "apoyo y generosidad" recibidos a lo largo de las distintas ediciones.

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Los Premios Libertas, impulsados por Oviedo21, tienen como objetivo reconocer a personas e instituciones que contribuyen a fortalecer los valores democráticos y la participación civil, en un contexto en el que, según se subrayó durante la presentación, resulta clave seguir defendiendo y promoviendo la libertad desde todos los ámbitos.