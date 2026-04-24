El Real Oviedo se lleva uno de los galardones de la V edición de los Premios Libertas del Principado de Asturias
La Asociación Paisajes de Asturias, Nicolás Redondo Terreros y Marcelo Gullo Omodeo acompañaron al club azul en la lista de ganadores
El Real Oviedo, la Asociación Paisajes de Asturias, Nicolás Redondo Terreros y Marcelo Gullo Omodeo fueron los galardonados en la V edición de los Premios Libertas del Principado de Asturias 2026, cuyo fallo se dio a conocer este viernes en Oviedo. En el caso de la asociación distinguida, se destacó la labor de sus miembros Obdulia Fernández y Víctor Madera. Los reconocimientos, concedidos por la Asociación para la Participación de la Sociedad Civil Oviedo21, distinguen la defensa activa de la libertad en distintos ámbitos de la sociedad.
El acto se celebró en la sala de prensa municipal y estuvo presidido por el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, junto al presidente de la entidad organizadora, José Antonio Álvarez Riesgo, además de la secretaria, María Ángeles Villa García, y la tesorera, Dolores García de Miguel. La convocatoria sirvió para poner en valor una iniciativa ya consolidada en el calendario institucional de la ciudad.
Durante su intervención, García Quintana incidió en el significado de estos galardones al señalar que la libertad es "uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen nuestras sociedades". Asimismo, recalcó que estos premios "no solo distinguen trayectorias, sino que envían un mensaje claro: la Libertad hay que protegerla, promoverla y defenderla cada día desde todos los ámbitos".
El edil destacó también el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con este tipo de iniciativas, apuntando que "valoramos especialmente que se desarrollen en nuestra ciudad porque refuerzan nuestro compromiso con los valores democráticos y con una sociedad abierta, plural y participativa". En la misma línea, Álvarez Riesgo agradeció el respaldo municipal y puso en valor el "apoyo y generosidad" recibidos a lo largo de las distintas ediciones.
Los Premios Libertas, impulsados por Oviedo21, tienen como objetivo reconocer a personas e instituciones que contribuyen a fortalecer los valores democráticos y la participación civil, en un contexto en el que, según se subrayó durante la presentación, resulta clave seguir defendiendo y promoviendo la libertad desde todos los ámbitos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas