Vox exige explicaciones por posibles irregularidades en la oposición a comisario de la Policía Local en Oviedo

El grupo municipal de Vox en Oviedo exigió este viernes explicaciones urgentes al equipo de gobierno tras recibir una denuncia que alerta de posibles irregularidades en el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Comisario de la Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024. Según el escrito, existirían posibles conflictos de interés dentro del tribunal calificador, derivados de relaciones personales y profesionales entre su presidente y algunos aspirantes, lo que podría comprometer los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir estos procedimientos.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, mostró su preocupación por la falta de reacción institucional ante estas advertencias. "Lo grave no es sólo la denuncia, lo realmente preocupante es que el equipo de gobierno haya mirado hacia otro lado", afirmó, subrayando que la situación ya habría sido trasladada previamente sin que se hayan adoptado medidas para aclararla ni reforzar la credibilidad del proceso.

Desde la formación insisten en que no les corresponde determinar la veracidad de los hechos, pero sí exigir que cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso selectivo sea despejada con total transparencia y garantías jurídicas. En este sentido, recuerdan que la normativa obliga a la abstención cuando existen vínculos que puedan afectar a la objetividad de los miembros del tribunal. "Aquí hay dos opciones: o no han querido mirar, o han decidido no actuar. Y ambas son igual de graves", sentenció Peralta.

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Vox anunció que solicitará la fiscalización completa del expediente y pedirá explicaciones en la comisión correspondiente, en un contexto en el que esta denuncia se suma a otras recientes en distintos ámbitos de la gestión municipal. "Los ovetenses merecen confiar en sus instituciones y en quienes acceden a puestos de responsabilidad. Y esa confianza sólo se garantiza con transparencia, no con silencio", concluyó la portavoz, apelando a reforzar los mecanismos de control en el Ayuntamiento.