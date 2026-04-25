Audición, cerebro y acúfenos: una relación clave

La evidencia científica lleva años señalando una relación directa entre la pérdida auditiva no tratada y el deterioro cognitivo. Las personas que oyen peor y no utilizan soluciones auditivas adecuadas presentan, con el paso del tiempo, un mayor riesgo de desarrollar problemas como deterioro cognitivo, demencia o enfermedades neurodegenerativas, además de una mayor tendencia al aislamiento y al bajo estado de ánimo.

Hoy en día, cada vez es más frecuente encontrar personas que, además de pérdida auditiva, conviven con tinnitus o acúfenos. Ante cualquier sospecha de que "no oímos como antes", es fundamental actuar con rapidez. No se trata solo de oír mejor, sino de mantener activo el cerebro.

Cuando se deja de percibir correctamente los sonidos, el cerebro recibe menos información y reduce su capacidad de procesamiento auditivo. Este fenómeno afecta directamente a lo que se conoce como memoria auditiva: la capacidad de reconocer, interpretar y dar significado a los sonidos y al lenguaje. Por eso, una frase muy habitual en consulta es: "oigo, pero no entiendo". No es solo un problema de volumen, sino de comprensión.

Valoración completa

Cuanto más se retrasa la intervención, mayor es la desadaptación del sistema auditivo y cognitivo. Por ello, es clave realizar una valoración completa en un centro especializado, con pruebas objetivas que permitan conocer no solo el nivel de audición, sino también la capacidad de discriminación y, en caso necesario, el estudio específico de acúfenos.

En la mayoría de los casos, la solución pasa por una adaptación personalizada de audífonos. Estos dispositivos no solo mejoran la audición, sino que ayudan a reactivar las conexiones auditivas del cerebro, facilitando una mejor comprensión del entorno y reduciendo el esfuerzo diario.

Audífonos intracanales / Cedida a LNE

En cuanto a los acúfenos, se trata de una percepción sonora sin fuente externa, que puede aparecer de forma puntual o persistente. Aunque su origen suele ser desconocido, actualmente existen soluciones eficaces. Muchos audífonos incorporan sistemas de terapia sonora que generan estímulos diseñados para reducir la percepción del acúfeno y mejorar la calidad de vida del paciente.

Adaptación auditiva

Una buena adaptación auditiva tiene un impacto directo en el bienestar general: mejora la comunicación, refuerza la confianza, reduce la fatiga mental y evita el aislamiento social. En definitiva, permite volver a conectar con el entorno y con las personas.

Un expositor con estos dispositivos y el tríptico informativo de la clínica / Cedida a LNE

En Audiología Suárez Bascarán cuentan con casi cuatro décadas de experiencia, un equipo altamente cualificado y laboratorios propios que nos permiten ofrecer un servicio integral: desde el diagnóstico hasta la fabricación, mantenimiento y reparación de audífonos. Además, trabajan con tecnología de referencia a nivel internacional, siendo distribuidores oficiales de marcas líderes en el sector.

Desde la clínica te invitan a conocerlos y descubrir cómo pueden ayudarte a recuperar algo esencial: la calidad de vida a través de la audición.