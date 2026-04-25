La conocida tienda de cosmética y belleza del centro de Oviedo que abandona local: abrirá el miércoles en una nueva ubicación
La mudanza permitirá a la multinacional, creada en 1970, ofrecer nuevos servicios a los clientes ovetenses
La multinacional de cosmética Sephora abandona el local de la histórica esquina de la calle Doctor Casal, donde históricamente estuvo la Sombrerería Albiñana. El bajo comercial ya ha sido vaciado después de que el personal se encargase de la mudanza a su nueva ubicación. A partir del miércoles, los clientes podrán comprar sus conocidos productos en el número 16 de la calle Palacio Valdés. Se trata del bajo comercial que hasta finales del año pasado acogió la tienda de Benetton.
La marca Sephora fue fundada en 1970 por Dominique Mandonnaud, un empresario que revolucionó la forma de vender perfumes y cosméticos. Antes las perfumerías eran espacios muy formales donde los productos estaban detrás del mostrador y había que pedirlos al dependiente. Mandonnaud rompió con eso: creó tiendas de autoservicio, donde la gente podía tocar, probar y experimentar libremente con los productos. Con esa idea aterrizó en Oviedo y ahora la multinacional crece para ofrecer nuevos productos de maquillaje, perfumes, cuidado para la piel, el cabello y accesorios de belleza, crece para captar a nuevos públicos y ofrecerá nuevos productos.
Las obras en el nuevo local se han sucedido durante las últimas semanas. Ahora, el local de la calle Doctor Casal se queda vacío.
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