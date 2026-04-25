El cuponero de Oviedo que acaba de dar cuatro premios de 6,12 millones de euros en su cuarto día de trabajo: "Estoy muy contento"

Efrén Rodríguez empezó a vender cupones el martes. Sus compañeros le decían que pronto daría un gran premio y el deseo se cumplió. Este mierense residente en La Corredoria vendió cuatro cupones dotados con 6,12 millones de euros en el sorteo del Cuponazo. Todos corresponden al número 15.987 y el único boleto de la serie 101 se llevó 6 millones de euros. Los tres restantes están dotados con 40.000 euros. "Estoy muy contento por dar dinero a mis clientes y mi único deseo es seguir dando premios". Así lo comentó este sábado mientras finalizaba su primera semana de trabajo de la mejor forma posible y tras años afiliados a la ONCE.

Este vendedor recorre varios puntos de la geografía carbayona para llevar la alegría a cualquier rincón. Donde más tiempo está trabajando es en los dos supermercados de la calle La Estrecha y de la avenida del Mar. También recorre bares y otro tipo de establecimientos de la calle Bermúdez de Castro. "Voy a los barrios de La Corredoria y Pumarín durante mi jornada laboral; no tengo un punto fijo de venta". Esta itinerancia provoca que todavía no sepa quienes son los agraciados. "He tenido mucha suerte porque esta misma semana comencé a trabajar y ya he repartido mucho dinero. Hay gente que lleva muchos años como vendedor y todavía no ha podido repartir ninguno", decía emocionado.

El número agraciado corresponde al sorteo que se celebra todos los viernes. Un cupón cuesta tres euros y un único jugador se lleva 6 millones de euros. El premio recayó en Oviedo. También se reparten otros 134 premios de 40.000 euros para cada uno. "El comprador adquirió un boleto tradicional. Es decir, el número no lo había elegido antes y me lo pidió. Lo debió de gustar al verlo expuesto".

Rodríguez no fue consciente de que había hecho millonario a uno de sus clientes hasta que recibió una llamada de sus compañeros de la ONCE. Es por ello que comenzó la jornada del sábado con total normalidad y poniendo en marcha los conocimientos que había aprendido en los últimos días. De repente, su teléfono sonó. Eran sus compañeros para comunicarle la feliz noticia. "No me esperaba dar ni por asomo cuatro premios. Ojalá la suerte me siga sonriendo y pueda seguir dando dinero a mis clientes", deseó.

En total, el Cuponazo de la ONCE repartió casi 9 millones de euros entre siete comunidades autónomas. En Asturias también dejó otros 400.000 euros pertenecientes a diez cupones que fueron vendidos en el concejo de Parres por el vendedor Gonzalo Andrés Mutis Ausensi. Cada uno está dotado con 10.000 euros. Por su parte, en la localidad de Segura de la Sierra, José Luis Mondéjar dio otros 400.000 euros. "Estoy más que contento. Ya son unas cuantas veces las que he tenido la suerte de repartir premios a mis clientes. Antes en Almuñécar y ahora en la sierra, pero la alegría es la misma”, subrayó a través de una nota de prensa enviada por la ONCE.

El resto de puntos agraciados fueron La Línea de la Concepción (Cádiz) con dos cupones vendidos por María Teresa Seijas Márquez y María Isabel Cueto Marín, que obtuvieron 80.000 euros; mientras que otros 40.000 euros fueron repartidos por Joaquín Anaya Medina en Utrera (Sevilla). La provincia de Toledo recibió otros 800.000 euros de este Cuponazo. De ellos, 400.000 han ido a Illescas gracias al vendedor Raúl Díaz Roncero. Los otros 400.000 euros se fueron a la capital de la mano de Gerardo Huecas González.

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En Madrid, la vendedora agraciada fue Altea Mayoral Ceballos, que repartió 444.000 euros, mientras que Francisco José Carabaca Cabo entregó otros 444.000 euros en La Pobla de Farnals (Valencia). Siguiendo por la Comunidad Valenciana, en la localidad alicantina de Algueña, Juan Carlos Lifante Martínez dio un premio de 40.000 euros. Por su parte, Roda de Bará (Tarragona) recibió 80.000 euros con Marc Galofre Claramunt. Finalmente, en Santiago de Compostela, el Cuponazo dejó otros 40.000 euros de la mano de María del Pilar Mosquera Paz.