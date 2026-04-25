Habla el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo: "Nuestro menú fue capaz de frenar una guerra, algo bueno tendrá"

Dice Miguel Ángel de Dios Fernández (Oviedo, 1965) que él era más de sentarse a la mesa de los restaurantes a comer que de estar detrás de la barra. De hecho siempre se había dedicado a la reforma y al interiorismo, pero, por circunstancias familiares, en 1999 tuvo que ponerse al frente del Bodegón de Teatinos, regentado antes por su madre y su hermano, y así comenzó su periplo en el mundo de la hostelería, donde ya está metido en varios negocios. Además de eso lleva catorce años siendo el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme, desde su creacción, y acaba de ser reelegido para continuar en el cargo.

Otra vez elegido y sin ninguna otra candidatura enfrente, ¿qué se siente al recibir tanta confianza?

Pues la verdad es que es un gran honor y me hace mucha ilusión. Sobre todo porque la nuestra es una hermandad que lucha por algo tan nuestro como el menú del Desarme y eso es un orgullo. Yo soy de Oviedo de toda la vida y es una satisfacción.

Durante su último mandato consiguieron ustedes que el Desarme fuese reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ¿cuáles fueron las claves para lograrlo?

Sin duda una de las claves fue el trabajo que hicimos promocionando el Desarme como fiesta cultural e histórica. La parte gastronómica ya estaba consolidada, pero detrás de eso hay muchas otras cosas y todas ellas conforman un todo que es muy interesante tanto para los ovetenses como para los que vienen de fuera.

No obstante, no tiene que ser fácil vender fuera de Asturias algo tan local como es el menú del Desarme.

Lo dicho, para empezar requiere mucho trabajo y esfuerzo. Antes todos los ovetenses sabían que el menú del Desarme se comía cada 19 de octubre y ahí se quedaba la cosa. Nosotros empezamos a organizar primero unas jornadas gastronónimas de fin de semana y ahora mismo ya estamos sirviendo el menú en los restaurantes de Oviedo durante once días seguidos. Además de eso, le hemos añadido fiesta en la calle con las recreaciones históricas y el resto de cosas que organizamos en la ciudad.

¿Hubo que moverse con las ollas a otras ciudades para que lo probasen?

Para empezar, hay algo muy importante que sois vosotros, los medios de comunicación que nos permitís enseñar todo lo que hacemos. Aún así, con el apoyo del Ayuntamiento y de OTEA (la patronal hostelera), también salimos a promocionarlo por diferentes ciudades de España y por los centros asturianos del país y de fuera de él. Hay que tener en cuenta que las cofradías gastronómicas no sólo promocionan un plato, también dan a conocer su terruño. En nuestro caso llevamos Oviedo a todos los sitios a los que vamos.

Ahora el próximo objetivo es conseguir el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ¿no es así?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que haber conseguido ser fiesta de interés regional y nacional ya es un logro sorprendente. Conseguir el reconocimiento internacional ya son palabras mayores, pero no cabe duda de que lo intentaremos. Lo que tenemos que hacer es movernos por todos los centros asturianos y casas de Asturias que hay por el mundo. Recorreremos el mundo.

¿Y por qué se mira a 2031 como fecha para conseguirlo?

Porque tienen que pasar al menos cinco años desde que se te reconoce como Fiesta de Interés Turístico Nacional. No se puede solicitar antes.

En su junta directiva hay gente que repite, pero también hay caras nuevas, como la de José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ¿cree que su figura podría allanar el camino para conseguir sus objetivos?

Almeida siempre ha estado en la Cofradía del Desarme, de hecho es uno de los siete hosteleros que estaba el día que se fundó la hermandad y es Cofrade de Honor. En estos 14 años siempre ha estado apoyando, pero está claro que ha sido clave para que se consiguiese el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico regional y lo seguirá siendo a partir de ahora. Le he pedido personalmente que esté con nosotros para apoyar esa nueva candidatura.

¿Qué más objetivos tiene usted en esta nueva etapa?

Pues también vamos a trabajar para que el Desarme sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Es algo muy representativo, con mucha historia y que se ha transmitido de generación en generación, así que yo creo que tenemos argumentos de sobra.

Hace 14 años, cuando se sentó en una mesa con otros seis hosteleros para fundar la cofradía, ¿pensaba usted que iban a llegar tan lejos?

Ni por asomo. Teníamos voluntad, pero no creo que ninguno pensase que íbamos a lograr tanto en tan poco tiempo. Recuerdo que algún hostelero nos paraba por la calle y nos decía que si estábamos locos. También hay que reconocer que esos mismos después nos felicitaron.

Es que ya son ustedes alrededor de 200 cofrades.

Y para el capítulo de este año ya tenemos más de veinte nuevas solicitudes de ingreso. La verdad es que estamos muy contentos.

¿Es el Desarme la cofradía gastronómica asturiana con más miembros?

Pues no estoy seguro, pero creo que, junto con la del Vino de Cangas, si que somos de las mayores. Lo que sí sé es que somos la mayor en presencia. En nuestro último capítulo hubo más de 140 cofrades desfilando por Oviedo.

¿Cree que existe el riesgo de que al crecer tanto se pierda la esencia?

Al contrario. El año pasado en los restaurantes dimos más de 90.000 menús y cada uno de ellos se come con amigos en una misma mesa. El Desarme es un menú que simboliza la confraternidad.

¿Si tuviese que convencer a alguien que nunca ha probado el Desarme para que se sentase a comerlo que le diría?

Lo primero que tiene una historia de 200 años y que es el menú de la paz. El Desarme fue capaz de parar una guerra, algo tendrá que lo hace especial.

¿Qué hay que hacer para entrar a formar parte de la cofradía?

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Lo que hay que hacer es querer, respetar y promocionar el Desarme como plato y como parte de la historia de Oviedo. Además hay que contar con el aval de dos cofrades.