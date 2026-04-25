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Noche de alcoholemias en Oviedo: un joven empotra su vehículo en La Tenderina y otros cinco conductores son cazados en los controles de alcoholemia

Un conductor de 19 años llama a la Policía Local después de sufrir un accidente para decir que no tiene carné y que acaba de tener un accidente

Los Bomberos intervienen en la fachada del Ayuntamiento para retirar el avispero.

Los Bomberos intervienen en la fachada del Ayuntamiento para retirar el avispero. / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Policía Local tuvo bastante trabajo la noche del viernes al sábado por culpa de cinco conductores ebrios. El caso más grave fue el de un joven de 19 años que estrelló su coche en la calle Tenderina Baja a eso de las seis de la mañana. Fue el propio hombre quien llamó a la sala del 092 del cuartel de Rubín para dar aviso de lo que había ocurrido y manifestó que no tenía permiso de conducir, informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

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De forma inmediata, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos. Se encontraron al joven con evidentes signos de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia que confirmaron sus sospechas. Los funcionarios lo detuvieron y le imputan dos delitos contra la Seguridad Vial recogidos en el Código Penal. Puede ser condenado a penas de prisión de tres a seis meses, el pago de una multa, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carné de uno a cuatro años.

La actividad de los agentes se intensifica los fines de semana con controles de alcoholemia. Uno de ellos fue en la calle Arzobispo Guisasola donde se detuvo a otro conductor por una alcoholemia penal. Es decir, superó los 0,60 miligramos por litro en aire espirado. También fueron cazados otros tres conductores ebrios que afrontarán una sanción administrativa.

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Las intervenciones de los servicios de emergencias se sucedieron a lo largo del sábado. Una de las más llamativas fue la intervención que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) hicieron pasadas las cinco de la tarde sobre el edificio del Ayuntamiento para retirar un avispero. Para facilitar la intervención, los bomberos tuvieron que utilizar la autoescala.

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