Dos pasos fundamentales para iniciar la rehabilitación de la plaza de toros de Oviedo: comienza la cuenta atrás para el inicio de las obras

Es uno de los proyectos más importantes que el Alcalde, Alfredo Canteli, tiene en mente para revitalizar el dañado barrio de Buenavista tras el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada. Se trata de la rehabilitación de la plaza de toros. Unas obras que comenzarán el año que viene y la concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, trabaja en dos pasos esenciales para iniciar las obras. Por un lado, acaba de cerrar un contrato menor con la empresa Ingenieros Asesores Construcción, con sede en el Parque Tecnológico de Asturias, para realizar los estudios geotécnicos que supondrán un coste de 18.060 euros. El objetivo es analizar las características del subsuelo para definir la cimentación más adecuada para acometer unos trabajos que permitirán lograr un aforo de 5.000 personas sentadas. La cifra podrá llegar en algunos casos hasta las 8.000 contando con la capacidad de todo el coso taurino.

Otra de las ramas en las que trabaja intensamente el Ayuntamiento es en la contratación del proyecto que saldrá a licitación por 399.000 euros (IVA incluido). Cuesta detalla que «ya está lanzada la tramitación administrativa» para que todos los servicios implicados aporten su punto de vista antes de que la junta de gobierno apruebe de «forma inminente» la licitación. Los ganadores del concurso tendrán cuatro meses para diseñar todos los entresijos para rehabilitar el coso taurino que fue declarado en estado de ruina en marzo de 2008. Los últimos toreros que salieron a hombros fueron El Cordobés, Rivera Ordóñez y Jesulín tras dar cuenta de seis astados de Peralta y las Monjas. Era el día de San Mateo de 2007.

Los avances en Buenavista permiten al equipo de gobierno de Canteli dar respuesta a los reproches del Principado de las últimas semanas. El portavoz, Guillermo Peláez, salió varias veces al paso del retraso en los derribos del Hospital General y sus edificios anexos argumentando que la rehabilitación de la plaza de toros también va tarde. «Nosotros vamos cumpliendo con nuestra planificación y esperamos a finales de este año tener el proyecto y que todos los planes estén validado por la consejería de Cultura para iniciar las obras en 2027», remarca Cuesta.

El Ayuntamiento no ha tenido el camino fácil en el diseño de la rehabilitación de la plaza de toros. Atrás quedan los debates para rebajar el grado de protección del edificio diseñado por Juan Miguel de la Guardia para acometer la rehabilitación. También se han librado todos los obstáculos sobre la evacuación de los espectadores en caso de emergencia y el anteproyecto realizado por el estudio Jesús Álvarez-Arango tiene el visto bueno de la consejería de Patrimonio.

La solución supone convertir en puertas algunos de los arcos de la envolvente exterior. El estudio dice que basta con abrir puertas en la mitad de esas caras para permitir que dentro del recinto puedan estar con seguridad los 8.000 espectadores. Todo ese público se alojará en un graderío totalmente reconstruido. Las zonas para sentarse han sido tan alteradas con el paso de los años que respetar los elementos actuales incumpliría todo tipo de normativas, por lo que se propone la reconstrucción de las gradas ofreciendo una planimetría estable, segura y ajustada a todo tipo de normativas. También se respeta la otra petición de Cultura, la conservación de algunos espacios adicionales como los chiqueros, estancias donde los toros estaban encerrados antes de la corrida, que ahora se pondrán al servicio de otros usos al convertirse el recinto en uno de usos polivalentes.

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De forma paralela, el estudio Álvarez-Argano diseñó una envolvente en acero como si como si fuera la piel de un toro. Sobre ella habrá unos huecos que permitirán que el edificio genere un juego de luces y generará una relación especial con el entorno arbolado que se podrá apreciar desde dentro y a través del edificio.