La solución que propone Vox para un gran socavón en el céntrico paseo de los Álamos: "Está sumido en un abandono total"

El gran socavón que hay en el paseo de los Álamos muestra que el mosaico "está sumido en un estado de total abandono". Así lo detalló la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta a través de una nota de prensa. El Ayuntamiento es el responsable de reponer las teselas que faltan, pero la edil advierte que cualquier medida que se tome "debe contar con la autorización previa de la consejería de Patrimonio y con un informe de un técnico de restauración".

Es por ello que la formación acaba de presentar una pregunta y un ruego en la comisión de Urbanismo para tratar este asunto y pide que se valle el socavón mientras se elaboran toos los documentos necesarios y llega la respuesta del Principado. "El tiempo pasa y la degradación y el mal estado del mosaico se va acrecentando. Por eso reclamamos que se señalice el perímetro afectado para proteger a los viandantes y evitar una mayor pérdida del patrimonio. Hasta que se decida si se ejecuta la reparación del socavón”.

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Además, Peralta solicita que se incorporen al acta de la comisión, si existen, el informe del restaurador, la solicitud de autorización a la Consejería y la propia autorización administrativa para actuar sobre el socavón. “Consideramos que el Partido Popular de Canteli debe de dejar de mirar hacia otro lado y aclarar cómo y cuándo va a acometer la rehabilitación del mosaico del Paseo de los Álamos”, concluye Sonsoles.