Los vecinos de Oviedo que saldrán el 23 de mayo a la calle para exigir un gran parque en sus barrios

Quieren tener su propio parque con, al menos 150.000 metros cuadrados, que vaya desde La Tenderina hasta Cerdeño. Los vecinos del Distrito Este volverán a manifestarse el 23 de mayo para exigir tener su propia zona verde. Su objetivo se reconvertir El Rayo en una zona de esparcimiento donde puedan pasear los vecinos o ir en bicicleta.

Uno de los portavoces del movimiento es Suso Cañas y defiende que prácticamente todas las ciudades españolas vivieron un proceso de reordenación urbana. Oviedo no fue ajena. La capital asturiana se dotó de servicios y espacios de convivencia para las diferentes generaciones de vecinos. «Pero no todos los barrios se vieron beneficiados». Es por ello que piden la creación de una gran área con diverso arbolado y dotado de diferentes instalaciones como un auditorio al aire libre, pistas de skate y una parte dedicada a juegos infantiles.

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El Ayuntamiento lleva años luchando para evitar que la zona del Rayo siga siendo un foco de insalubridad. Es por ello que hace dos años llegaron a un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para limpiar los terrenos que son de su propiedad y demoler las viviendas abandonadas y que en algunos casos están okupadas. El equipo de gobierno ha acelerado en las últimas semanas estas demoliciones. Además, a finales del año pasado se inició el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelapara facilitar la expansión urbanística de una zona degradada. El objetivo es construir 850 viviendas.