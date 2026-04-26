La Policía Nacional compra más de 1600 colchonetas para los calabozos de Oviedo: costarán 360.000 euros

La Secretaría de Estado de Seguridad exige que cada comisaría de la Policía Nacional dotada con calabozos cuente con mantas y colchones ignífugos que se proporcionarán a los detenidos cuando pernocten en los calabozos. Es por ello que la División Económica y Técnica comprará más de 1.600 de estos colchones para el cuartel de Buenavista. El contrato acaba de salir a licitación con un precio de 361.548 euros (IVA incluido) y la empresa ganadora tendrá un año y medio para entregar todos los productos.

«Este es un material de primera necesidad y se necesita una reposición continua. Su durabilidad es inferior a un año debido al desgaste que sufren por su elevado uso y que son sometidos a un proceso de lavado y de desinfección diaria con productos agresivos», detallan a través de los pliegos de condiciones. Además, prosiguen, los agentes detectan que muchos de estos productos sufren infecciones parásitas «debido a las deficientes condiciones higiénicas en los que ingresan alguno de los detenidos y se procede a su retirada junto a su quema para evitar contagios».

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La estimación que hace la Policía Nacional es que cada colchoneta tiene un precio de 90 euros. La empresas interesadas tienen hasta las doce del mediodía del 15 de junio para presentar sus ofertas a través de los medios telemáticos de la plataforma de contratación del sector público. Diez días después se celebrará la mesa de contratación para analizar las ofertas económicas y técnicas de las candidaturas.