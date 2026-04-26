Detenido un magrebí de 22 años por enviar a otro joven al hospital tras propinarle varios botellazos en la zona de copas de Oviedo

Sangrienta reyerta en la zona de copas del Antiguo. Un joven magrebí de 22 años, que responde a las iniciales Y. E. K. M., fue detenido la madrugada de este domingo como acusado de haberla emprendido a botellazos contra utro varón también magrebí, que tiene 23 años e iniciales A. L. El ataque le causo al agredido heridas en el cuello, los brazos y la parte posterior de la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al HUCA.

El aviso llegó a la comisaría de El Rubín a las 03.49 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que encontraron al herido sin camiseta y cubierto de sangre. Ante la gravedad de las lesiones, los efectivos solicitaron asistencia sanitaria urgente y una ambulancia trasladó al agredido al hospital.

El propio afectado relató a los agentes que había sido atacado con una botella de cristal en las inmediaciones de un local de ocio de la calle Mon, aunque, en ese momento, no quiso profundizar en las causas del enfrentamiento. Después acabó diciendo que conocía al joven que lo atacó porque había coincidido con él en alguna ocasión pasando la noche en el albergue Cano Mata. Junto a él se encontraba una mujer que afirmó poder reconocer al agresor y facilitó datos que resultaron clave para su localización.

Con la descripción aportada y tras ser reconocido por la testigo, los agentes lograron localizar poco después al presunto agresor en la misma zona. En el momento de su localización presentaba también una herida en un antebrazo, por lo que fue trasladado al centro de salud de La Lila antes de su puesta a disposición de la Policía Nacional, cuyos agentes también se personaron en el lugar de los hechos.

Durante la atención médica, el detenido reconoció haber golpeado en varias ocasiones a la víctima con una botella rota. Según su versión, la agresión tendría su origen en un altercado previo ocurrido en la calle San Antonio, donde asegura haber sido atacado por un grupo de personas, entre las que se encontraba el joven herido. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo sucedido.

Quejas de Vox

Las reacciones políticas tras el suceso no se hicieron esperar. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, vincula la agresión al empeoramiento de la seguridad en Oviedo y acusado al resto de formaciones con representación en el Consistorio de negarlo. Peralta, afirma que “lo ocurrido no es un hecho aislado" y que "es la consecuencia de años de abandono, de vecinos ignorados y de una gestión irresponsable que ha terminado estallando en la calle”.

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La formación pone el foco en el entorno de Cano Mata, donde, según recoge, los vecinos llevan años denunciando problemas de convivencia y falta de respuesta institucional. En este contexto, Peralta añade que se trata de “un episodio gravísimo, que vuelve a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad y la convivencia”, y reclama medidas urgentes para revertir la situación.