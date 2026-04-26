Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Exalumnos del instituto Aramo llegados de toda España se reúnen en Oviedo

Alrededor de 75 personas, que hoy tienen entre 55 y 57 años, viven una jornada con espicha, música de su época, photocall y fiesta de disfraces

Los asistentes al reencuentro en el instituto Aramo de Oviedo.

Los asistentes al reencuentro en el instituto Aramo de Oviedo. / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

Emotivo viaje al pasado. Cerca de 75 antiguos alumnos del Instituto Aramo, hoy con edades entre los 55 y 57 años, se reencontraron este sábado décadas después en una cita marcada por la nostalgia, las risas y las historias compartidas. Muchos llegaron desde distintos puntos de España –Murcia, Madrid o Pontevedra– e incluso desde países como Estados Unidos o Francia, confirmando que los lazos creados en la juventud resisten al paso del tiempo y la distancia.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El encuentro comenzó a las ocho de la tarde en el propio instituto, donde tuvo lugar la foto oficial cargada de simbolismo. A partir de ahí, autocares trasladaron a los asistentes a un conocido restaurante elegido por su idoneidad para acoger una celebración de estas características.

La velada, organizada con esmero por el grupo "Los Esmeral2", incluyó una espicha con productos típicos asturianos y abundante sidra. No faltaron las anécdotas de pupitre, los recuerdos de profesores y las confidencias de adolescencia que volvieron a aflorar con naturalidad.

Noticias relacionadas

La música en directo del grupo asturiano "Estudio 74" puso ritmo a la noche con éxitos de los años 80 y 90 del siglopasado, antes de dar paso a un animado cierre con DJ. Disfraces improvisados, un photocall y muchas fotografías sellaron la noche. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

Exalumnos del instituto Aramo llegados de toda España se reúnen en Oviedo

Las impresionantes imágenes que deja la Vuelta Ciclista Asturias de Oviedo: la Catedral, San Miguel de Lillo y el Campo

Las impresionantes imágenes que deja la Vuelta Ciclista Asturias de Oviedo: la Catedral, San Miguel de Lillo y el Campo

La Plaza Longoria Carbajal de Oviedo se estrena como escenario tras la reforma con una clase magistral del bailarín Tono Ferriol

La Plaza Longoria Carbajal de Oviedo se estrena como escenario tras la reforma con una clase magistral del bailarín Tono Ferriol

Oviedo, una ciudad que crece en verde: roza ya los 3 millones de metros cuadrados de parques y bosques

Oviedo, una ciudad que crece en verde: roza ya los 3 millones de metros cuadrados de parques y bosques

El PSOE muestra su duda ante la construcción de un gran supermercado en la zona de Cerdeño: "El Ayuntamiento tiene que revisar la licencia ya concedida"

El PSOE muestra su duda ante la construcción de un gran supermercado en la zona de Cerdeño: "El Ayuntamiento tiene que revisar la licencia ya concedida"

Los vecinos de Oviedo que saldrán el 23 de mayo a la calle para exigir un gran parque en sus barrios

Los vecinos de Oviedo que saldrán el 23 de mayo a la calle para exigir un gran parque en sus barrios

El PSOE pone en duda las bases para la celebración de grandes conciertos en el Palacio de los Deportes: "Favorecen a quien resulte beneficiario"

El PSOE pone en duda las bases para la celebración de grandes conciertos en el Palacio de los Deportes: "Favorecen a quien resulte beneficiario"

El cuponero de Oviedo que acaba de dar cuatro premios de 6,12 millones de euros en su cuarto día de trabajo: "Estoy muy contento"

El cuponero de Oviedo que acaba de dar cuatro premios de 6,12 millones de euros en su cuarto día de trabajo: "Estoy muy contento"
Tracking Pixel Contents