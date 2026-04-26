Exalumnos del instituto Aramo llegados de toda España se reúnen en Oviedo

Emotivo viaje al pasado. Cerca de 75 antiguos alumnos del Instituto Aramo, hoy con edades entre los 55 y 57 años, se reencontraron este sábado décadas después en una cita marcada por la nostalgia, las risas y las historias compartidas. Muchos llegaron desde distintos puntos de España –Murcia, Madrid o Pontevedra– e incluso desde países como Estados Unidos o Francia, confirmando que los lazos creados en la juventud resisten al paso del tiempo y la distancia.

El encuentro comenzó a las ocho de la tarde en el propio instituto, donde tuvo lugar la foto oficial cargada de simbolismo. A partir de ahí, autocares trasladaron a los asistentes a un conocido restaurante elegido por su idoneidad para acoger una celebración de estas características.

La velada, organizada con esmero por el grupo "Los Esmeral2", incluyó una espicha con productos típicos asturianos y abundante sidra. No faltaron las anécdotas de pupitre, los recuerdos de profesores y las confidencias de adolescencia que volvieron a aflorar con naturalidad.

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La música en directo del grupo asturiano "Estudio 74" puso ritmo a la noche con éxitos de los años 80 y 90 del siglopasado, antes de dar paso a un animado cierre con DJ. Disfraces improvisados, un photocall y muchas fotografías sellaron la noche. n