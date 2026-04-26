La historia del pequeño Javi se hace documental: el estreno será este lunes en Oviedo

La lucha de la familia del pequeño Javi, el niño de ocho años diagnosticado con el síndrome de NEDAMMS, se convierte en un documental. La obra dirigida por José Luis Velázquez lleva como título "El Ángel de Javi; 1.500.000 de razones para creer" y narra la vida de esta familia entre consultas médicas y la búsqueda de los 1,5 millones de euros necesarios para lograr el tratamiento.

Este trabajo será estrenado el lunes en los cines Embajadores Foncalada y se proyectará a lo largo de 31 minutos en tres sesiones que tendrán lugar a las 17.00, 18.00 y 19.15 horas. A través de las imágenes se muestra el día a día de la familia y el proyecto ha sido rodado entre el colegio Germán Fernández Ramos y el Centro Asturiano de Oviedo.

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En este colegio de Pando se refleja cómo la discapacidad y la enfermedad dejan de ser algo ajeno y pasan a formar parte natural de la vida de los alumnos. El proyecto pone el foco justo donde suele faltar: en normalizar. Y lo hace sin discursos, con hechos.