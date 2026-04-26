Las impresionantes imágenes que deja la Vuelta Ciclista Asturias de Oviedo: la Catedral, San Miguel de Lillo y el Campo
La prueba ciclista, que finalizó en Oviedo, ofreciendo la visión aérea de los lugares más emblemáticos de la capital asturiana
La Vuelta Ciclista Asturias ha dejado grandes imágenes para la historia en la edición que acaba de llegar a su fin este domingo. Una de ellas, la victoria de Nairo Quintana. El colombiano se retirará a finales de 2026 y de esta forma se corona como el vencedor de la prueba que recorre los concejos asturianos. Oviedo fue un año más el inicio y el final de esta prueba. El rehabilitado Palacio de los Deportes acogió el jueves la salida de la primera etapa y los corredores pusieron el broche final recorriendo Olloniego, San Esteban de las Cruces y entrando en la ciudad en San Lázaro para terminar en la calle Uría.
Este recorrido ha dejado unas impresionantes imágenes sobre la geografía ovetense. La prueba volvió este año a ser televisada por la Radiotelevisión del Principado de Asturias y las diferentes cámaras han dejado plasmadas la visión aérea de San Miguel de Lillo junto a las obras que se están haciendo para dar por fin una unión peatonal entre los dos momumentos prerrománicos del Naranco. También tuvo un gran protagonismo la Catedral así como el paseo del Bombé, el conjunto histórico de Olloniego y las principales arterias de la ciudad por donde pasaron los corredores.
La afición se volcó un año más con los ciclistas. Las calles se llenaron de aficionados que animaron a los participantes en los úlitmos metros antes de llegar a la meta.
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