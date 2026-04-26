Un nuevo logro para Mateo Domenech, estudiante de un instituto de Oviedo: queda segundo en la Olimpiada Española de Química

Mateo Domenech sigue sumando medallas. El alumno del instituto Alfonso II quedó, este domingo, segundo en la Olimpiada Española de Química que tuvo lugar a lo largo del fin de semana en Alicante. Recibió la medalla de oro. Este logro le da acceso a la modalidad internacional, que se celebrará a principios de julio en Uzbekistán pero no podrá acudir al viaje.

Este alumno logró hace una semanas la medalla de oro en la Olimpiada Española de Física y ya ha confirmado su asistencia a las pruebas que tendrán lugar en las mismas fechas en Colombia. «Es una faena, pero tiene que elegir», comentó su madre, Isabel Ibáñez. La intención de este estudiante de 2º de Bachillerato es cursar el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo.