La Plaza Longoria Carbajal de Oviedo se estrena como escenario tras la reforma con una clase magistral del bailarín Tono Ferriol

La remodelada plaza de Longoria Carbajal estrenó este domingo su nueva cara a ritmo de danza. El espacio urbano, transformado tras la retirada de la antigua fuente y su reconversión en una amplia explanada de unos 2.000 metros cuadrados abierta a la ciudadanía, acogió su primera actividad pública con una clase de danza en la calle para todo tipo de bailarines organizada por la Fundación Municipal de Cultura dentro del programa Cultura OFF. La sesión, coordinada por el bailarín ovetense Tono Ferriol, uno de los nombres jóvenes con mayor proyección y prestigio dentro de la danza asturiana, convirtió el centro de la ciudad en un improvisado escenario al aire libre, con vallas haciendo de barras de ballet y alumnas de distintas escuelas de Asturias –sólo había un varón– recibiendo una clase magistral en pleno corazón urbano de Oviedo.

La propuesta forma parte de la estrategia municipal de llevar la programación cultural fuera de los recintos habituales. «Queremos sacar la cultura a la calle y acercarla a todos los públicos», explica el concejal de Cultura, David Álvarez. Según sostiene el edil, iniciativas como la de este domingo permiten «visibilizar disciplinas como la danza» y conectar lo que ocurre en los teatros u otros escenarios cerrados con la vida cotidiana de la ciudad. En ese sentido, Álvarez defiende el potencial de la Plaza Longoria Carbajal, un lugar «muy céntrico y de paso» que está llamado a albergar diferentes actividades culturales y de cualquier otra índole. «Es tan importante que la gente vaya a los teatros como que podamos mostrar lo que hacemos allí en espacios públicos», añade David Álvarez.

A las doce en punto del mediodía arrancó la clase magistral. Ferriol marcó ejercicios, corrigió posiciones y fue desgranando pequeños detalles ante un grupo mayoritario de alumnas atentas a cada indicación. La sesión, más cercana que solemne, se convirtió en una especie de coreografía abierta en la que el aprendizaje se mezcló con la exhibición. Alrededor, el público se fue arremolinando de manera natural, con curiosidad de domingo. Hubo quienes se detuvieron apenas unos minutos y otros que siguieron la clase completa. Entre ellos, Martina Sánchez, una niña ovetense de ocho años, observaba sin pestañear mientras agarraba la mano de su padre, Pablo Sánchez. «Yo quiero ser bailarina», le dijo varias veces, intentando imitar la colocación de brazos de las alumnas.

La actividad sirvió también para poner a prueba las posibilidades de una plaza que ha cambiado por completo su fisonomía. La intervención urbanística, culminada a finales del pasado año, sirvió para eliminar la conflictiva fuente instalada en los años noventa, que en su momento fue objeto de quejas por parte de los vecinos y después se transformó en un gran macetero. La actuación incluyó además el traslado de 52 especies arbóreas al vivero municipal, la retirada del quiosco anexo y la reordenación de accesos, dando lugar a un entorno más diáfano y versátil. Un espacio pensado ahora para usos más abiertos y flexibles.

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«Es un escenario muy atractivo», reitera David Álvarez, que avanzó la intención de seguir programando actividades en este enclave. De hecho, el calendario ya tiene próxima cita con una feria de las flores en mayo, en una apuesta por combinar cultura y dinamización comercial en un mismo espacio. La idea es que Longoria Carbajal se consolide como un punto de referencia para este tipo de iniciativas al aire libre. «Ya adelanto que la Banda de Música va a ofrecer aquí un concierto dentro del programa que tenemos de actuaciones en la calle. Y no va a ser lo único que se haga. Desde el Ayuntamiento queremos sacarle partido a este escenario porque es perfecto para ello», subraya el concejal de Cultura.