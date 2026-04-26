El PSOE muestra su duda ante la construcción de un gran supermercado en la zona de Cerdeño: "El Ayuntamiento tiene que revisar la licencia ya concedida"

"El Ayuntamiento tiene que revisar la licencia concedida para la construcción de un supermercado en Cerdeño". Esta es la advertencia que el concejal socialista Juan Álvarez Areces lanzó este domingo. A través de una nota de prensa detalló que "hemos tenido conocimiento de la apertura de un procedimiento administrativo para revisar la autorización" concedida a la empresa para la apertura de un nuevo establecimiento a pocos metros de la gran rotonda de la zona. "Esta paso se da después de un requerimiento del Servicio de Gestión y Disciplina Urbana del Principado, que apunta a una posible anulidad de las resoluciones que autorizaron el inicio de los trabajos".

Un proceso que se está llevando a cabo mientras los trabjos continúan. El edificio comienza a coger altura tras los respectivos trabajos de excavación. "Las labores están en un avanzado estado de ejecución en un entorno que presenta especiales dificultades técnicas debido a los importantes movimientos de tierra y a la complejidad de la cimentación". Es por ello que Álvarez Areces llevará este asunto a la comisión de de Urbanismo para que le aclaren si "las implicaciones jurídicas permiten la continuidad de las obras durante la tramitación del expediente, la posibilidad de adoptar medidas cautelares como la suspensión de los trabajos, o las consecuencias en caso de que la licencia sea finalmente declarada anulable".

Asimismo, el PSOE quiere conocer los posibles riesgos económicos para el Ayuntamiento "si las obras avanzan y, posteriormente, se determina la improcedencia de la licencia, así como la eventual responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de esta situación". "Estamos ante una situación muy preocupante, en la que el propio la administración se ve obligada a revisar una licencia ya concedida mientras las obras siguen avanzando. Esto genera una enorme inseguridad jurídica y puede tener consecuencias económicas graves para las arcas municipales”.

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El concejal socialista concluyó argumentando que "este expediente es una muestra más de los problemas que arrastra el área de Urbanismo con decisiones que acaban siendo cuestionadas y que obligan a abrir procedimientos de revisión cuando las actuaciones ya están muy avanzadas”. "Algo pasa en esta área, pero Canteli prefiere seguir disimulando”. concluyó