La antigua Escuela de Minas de Oviedo estrena escultura: "No está mal, pero las que había antes no estorbaban"

La nueva imagen de los jardines de la antigua Escuela de Minas ya es una realidad. La escultura “Guitarra nº 21”, del artista aragonés Pablo Serrano, fue instalada este lunes frente al edificio de la calle Independencia, donde no tardó en captar la atención de vecinos y viandantes curiosos. “No está mal, pero las que había antes tenían bastante historia”, señaló Aurelio Gómez, habitual de la zona, mientras fotografiaba la nueva instalación con su teléfono móvil.

La pieza, promovida por la Universidad de Oviedo, ocupa el espacio que hasta hace unos días albergaban los dos monolitos trasladados al campus de Mieres. Su llegada marca un nuevo capítulo en la transformación del inmueble, llamado a convertirse en centro administrativo de la institución.

Viandantes observando la obra a su paso por la antigua Minas. / LNE

Desde primeras horas de la mañana, la colocación de la obra levantó expectación. Poco después, con la escultura ya erguida, comenzaron las primeras valoraciones espontáneas. "Es un buen armatroste, pero está chula", indicó Belén Díaz, vecina de la zona de Valentín Masip.

La obra, realizada en acero oxi-cortén y con más de tres metros y medio de altura, forma parte de la serie Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo, uno de los últimos proyectos creativos de Serrano. Se trata, además, de la primera escultura del artista en un espacio público de la capital asturiana.

Su colocación llega una semana después de que la Universidad anunciara su incorporación, en una decisión que no ha estado exenta de debate por la retirada de los elementos anteriores, muy ligados a la memoria del centro. Aun así, la institución defiende el valor simbólico y cultural de la pieza, donada por la Fundación Azcona. El acto oficial de presentación se celebrará este martes, con la presencia del rector, Ignacio Villaverde, y representantes del ámbito cultural vinculados al legado del escultor.

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Mientras tanto, la “Guitarra nº 21” ya convive con el pulso cotidiano de la ciudad, generando miradas, comentarios y, como suele ocurrir con el arte contemporáneo, opiniones diversas.