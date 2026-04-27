Cajas en los pasillos, ordenadores sin instalar y teléfonos descolgados: los sindicatos tildan de "caos" la entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales en Oviedo

Cajas con pleitos apiladas en pasillos, mesas sin sillas, ordenadores sin instalar y teléfonos que aún no han sido conectados a la red. Esta es la escena de caos que se vivió este lunes durante la puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales. La Administración de Justicia cuenta con 500 funcionarios en Oviedo y los sindicatos cifran que el 90% de los trabajadores han cambiado de sitio. Esta medida supone la unificación de los juzgados de la calle Rosal —Instancia 10 y 11— y de la avenida Pedro Masaveu —Instancia 12— entre el antiguo edificio de Telefónica y el edificio de Llamaquique. Además, también han cambiado de ubicación otros trabajadores dentro de un mismo edificio para cumplir con la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

Vanessa Expósito es tramitadora procesal y está destinada en el equipo número tres del grupo de ejecución penal. Este lunes entró a trabajar y su sorpresa fue mayúscula. «No tenemos ordenadores ni sillas. No funciona nada y no podemos atender al público porque no tenemos acceso al expediente en papel ni tampoco podemos consultarlo en el ordenador. La gente está perdida y nosotros también», relató desde su antigua oficina de Penal 3. Su puesto a partir de este lunes está unos pocos metros más allá, en la sala que acogió hasta el viernes la sección de Instancia 8 y teme que esta situación de "caos" se prolongue en el tiempo. «Estamos diciendo a los afectados que vengan la próxima semana porque este martes seguramente estemos igual».

Por su parte, María Gómez es gestora de la sección Social. Cuenta que hasta el viernes trabajaron con total normalidad. «Empaquetamos los pleitos que ahora no sabemos dónde están. Los armarios están completamente vacíos y estamos celebrando las conciliaciones de aquella manera». Tanto la Viceconsejería de Justicia como los sindicatos habían solicitado que la jornada de este lunes fuese inhábil, suspendiendo los juicios y otros procedimientos de cara al público para acometer la mudanza. La intención de las partes era replicar el traslado del juzgado de Langreo, pero el Consejo General del Poder Judicial «lo denegó», criticó la delegada sindical de SPJ-USO, Andrea Fernández. «Para este cambio les dieron tres días inhábiles y aquí ninguno. Es un desastre», reprochó Cristina Esteban, vicepresidenta de CSIF Asturias.

Cajas sobre una de las oficinas del Palacio de Justicia. / Rosalía Agudín

El gran esfuerzo de los funcionarios permitió que ningún juicio fuese suspendido. Así lo transmitió la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, quien resaltó que estas mudanzas han supuesto un trabajo «muy intenso» de muchísima gente durante muchas semanas para intentar minimizar los inconvenientes. También subrayó que los tiempos han sido sumamente ajustados. «Las oficinas judiciales funcionaron hasta el viernes a las dos de la tarde como juzgados tradicionales. El sábado y domingo se han hecho las mudanzas mientras el juzgado de guardia seguía funcionando. Hemos tenido muy poco margen para causar el menor perjuicio posible», detalló.

El cambio no solo es de mobiliario. Supone una nueva forma de trabajar con las nuevas oficinas judiciales. Antes, un funcionario dependía de un solo juez. Ahora, puede hacer frente a los casos dependientes de cinco magistrados y hay funcionarios que se tienen que formar al cambiar de sección con este nuevo modelo. «Este paso supone una serie de cambios informáticos importantes, pero el 70% de los funcionarios están trabajando con normalidad», resaltó Vicente. En la mañana de este lunes solo había cuatro informáticos conectando los ordenadores. Cada cambio supone una media hora de trabajo que hay que multiplcar con 450 personas.

La nueva cartelería de papel informando de los accesos al tribunal de instancia. / Rosalía Agudín

Sin embargo, Jessica Ramos, de SPJ USO, calificó la primera jornada de las nuevas oficinas judiciales como «un caos absoluto», a pesar de que se logra una parte de la ansiada unificación de los juzgados de Llamaquique. «El problema que tuvo siempre Oviedo es que sus sedes están dispersas y ahora han hecho la fusión a costa de los funcionario. Por ejemplo, no hay sitio suficiente para todos los trabajadores en el Contencioso», reprochó. Por su parte, Esteban adelantó que perdirá la creación de una comisión de seguimiento para analizar si estos cambios funcionan.

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Esta es la primera fase de las mudanzas, que comenzó hace un mes con el traslado del registro al EASMU. La siguiente se pondrá en marcha entre noviembre y diciembre con la mudanza del juzgado de Violencia sobre la Mujer. En la actualidad, se encuentra en la planta de acceso a la Audiencia y, a finales de año, pasará a ocupar un piso superior que ha quedado libre. Para ello, el Principado deberá hacer obras. El lugar que deje libre será ocupado por Vigilancia Penitenciaria, que se encuentra en La Corredoria.