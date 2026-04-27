Una caminata por la Santina: la emotiva ofrenda de las Teresianas en Covadonga

Alumnos, padres y profesores del colegio de las Teresianas de Oviedo, más de 100 en total, participaron el domingo en una marcha de unos 10 kilómetros de distancia con un final emblemático, en Covadonga, y con un premio especial añadido: una celebración en la Santa Cueva.

Los participantes, frente a la Basílica / M. G.

La marcha partió pronto en la mañana de Cangas de Onís, desde donde el más de un centenar de asistentes inició la marcha a pie. Los participantes asistieron en primer lugar a la eucaristía dominical de la Basílica y posteriormente gozaron del privilegio de poder celebrar un acto en familia en la Santa Cueva durante media hora. Allí, los alumnos ofrecieron a la Santina un manto cosido por las hermanas teresianas y decorado por los propios estudiantes con imágenes de San Enrique de Ossó y Santa Teresa de Jesús, junto a la frase "Todo por Jesús".

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La caminata es un acto tradicional para el colegio que, sin embargo, no había podido celebrarse en las últimas ediciones por distintos motivos. A la vista del éxito de participación, la intención del centro es repetir la visita anual para convertirla en un acto fijo en su calendario.