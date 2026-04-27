Una caminata por la Santina: la emotiva ofrenda de las Teresianas en Covadonga
Más de cien participantes del colegio de las Teresianas marchan entre Cangas y Covadonga
Alumnos, padres y profesores del colegio de las Teresianas de Oviedo, más de 100 en total, participaron el domingo en una marcha de unos 10 kilómetros de distancia con un final emblemático, en Covadonga, y con un premio especial añadido: una celebración en la Santa Cueva.
La marcha partió pronto en la mañana de Cangas de Onís, desde donde el más de un centenar de asistentes inició la marcha a pie. Los participantes asistieron en primer lugar a la eucaristía dominical de la Basílica y posteriormente gozaron del privilegio de poder celebrar un acto en familia en la Santa Cueva durante media hora. Allí, los alumnos ofrecieron a la Santina un manto cosido por las hermanas teresianas y decorado por los propios estudiantes con imágenes de San Enrique de Ossó y Santa Teresa de Jesús, junto a la frase "Todo por Jesús".
La caminata es un acto tradicional para el colegio que, sin embargo, no había podido celebrarse en las últimas ediciones por distintos motivos. A la vista del éxito de participación, la intención del centro es repetir la visita anual para convertirla en un acto fijo en su calendario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así