El Día de la Madre, una dulce oportunidad de sorprender
La confitería Ovetus, una de las más conocidas de la capital, pone a disposición de sus clientes diferentes opciones con las que celebrar este 3 de mayo de forma especial
A. A.
El Día de la Madre bien merece un regalo a la altura de una de las jornadas más especiales del año. En Ovetus, confitería referencia de la capital asturiana, se lo toman muy en serio: ponen todo su empeño en hacer de la ocasión un día único, irrepetible y, sobre todo, de lo más dulce.
Las opciones que presenta el establecimiento para celebrar este 3 de mayo son garantía de éxito. En el Día de la Madre, triunfan los bombones artesanos, especialidad de la confitería. Los hay con forma de corazón, ideales. También se estilan las piruletas de chocolate: incluyen mensajes cariñosos y suponen expresar mucho amor y afecto con tan solo un detalle. Todos los años, además, son muchos los clientes que acuden a cualquiera de las tres tiendas de Ovetus en Oviedo en busca de una de las riquísimas tartas que elaboran los maestros confiteros. Las pastas de té, populares entre el público más adulto, son igualmente una opción más que a tener en cuenta. Si el cliente lo desea también tiene a su disposición cualquiera de los pasteles que la confitería vende a diario. Todo, elaborado con ingredientes de la más alta calidad, que aseguran un resultado óptimo y contribuyen a que el producto final cumpla con todas las expectativas.
Ovetus se ha erigido como toda una referencia de la confitería asturiana, entre otros motivos, por haberse sabido adaptar al paso del tiempo. Prueba de ello es su servicio a domicilio, capaz de repartir por todo el país y que también supone una oportunidad añadida de cara a sorprender a la figura materna este 3 de mayo. Su eficiente servicio de entrega permite estar preparado al cien por cien para celebrar el Día de la Madre con todo lo que la ocasión merece.
El servicio a domicilio puede concertarse en la página web de la confitería, donde también se encuentra a disposición de los clientes toda la gama de productos con los que sorprender a todas las madres. También, los desayunos a domicilio, frecuentemente demandados en días como este: clásico, familiar, de estilo "brunch", para celiacos... Todas las variedades para asegurar que a ninguna madre le falte de nada.
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