IU propone reforzar la participación y el control democrático en la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo
"Hay que hacer la gobernanza cultural más transparente participativa y alineada con los principios de buen gobierno", destaca el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo registró este lunes un conjunto de enmiendas al proyecto de modificación de los Estatutos de la Fundación Municipal de Cultura, con el objetivo de reforzar la participación y la calidad democrática en la gestión cultural del municipio, todo ello en el marco del Plan Estratégico cultural y la Capitalidad Europea de la Cultura. Su portavoz, Gaspar Llamazares, señaló que estas enmiendas buscan modernizar la gobernanza cultural en Oviedo, haciéndola "más transparente, participativa y alineada con los principios de buen gobierno". Busca una Fundación Municipal de Cultura "más abierta a la participación del sector cultural y con mayores garantías de control democrático".
Así, propone ampliar la Comisión Asesora de Cultura hasta un mínimo de nueve integrantes, con el fin de dar cabida a una mayor diversidad de disciplinas artístico-culturales.
Asimismo, plantea que su composición sea paritaria, en cumplimiento del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo y de la normativa vigente en materia de representación equilibrada de mujeres y hombres. "Defendemos, además, que esta Comisión sea nombrada por mayoría del Pleno Municipal y que asuma funciones relevantes como el conocimiento y valoración de la Memoria Anual, el Presupuesto de la Fundación y los planes y programas de actuación que deba aprobar el Consejo Rector", indicó.
Plantea también la incorporación de un deber reforzado de información por parte de la Presidencia hacia el Consejo Rector, con el fin de garantizar un mayor control y seguimiento de la gestión. Esta medida incluye la remisión periódica de información detallada sobre contratación, ejecución presupuestaria, incidencias relevantes y decisiones de especial impacto jurídico, económico u organizativo, junto con la documentación necesaria para su adecuada supervisión.
En relación con la dirección-gerencia de la Fundación, IU propone que el acceso al puesto incluya como requisito la presentación de un Plan o Proyecto Cultural, y que su nombramiento sea elevado al Consejo Rector para su aprobación, reforzando así los mecanismos de control y participación institucional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad