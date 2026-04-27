IU propone reforzar la participación y el control democrático en la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo registró este lunes un conjunto de enmiendas al proyecto de modificación de los Estatutos de la Fundación Municipal de Cultura, con el objetivo de reforzar la participación y la calidad democrática en la gestión cultural del municipio, todo ello en el marco del Plan Estratégico cultural y la Capitalidad Europea de la Cultura. Su portavoz, Gaspar Llamazares, señaló que estas enmiendas buscan modernizar la gobernanza cultural en Oviedo, haciéndola "más transparente, participativa y alineada con los principios de buen gobierno". Busca una Fundación Municipal de Cultura "más abierta a la participación del sector cultural y con mayores garantías de control democrático".

Así, propone ampliar la Comisión Asesora de Cultura hasta un mínimo de nueve integrantes, con el fin de dar cabida a una mayor diversidad de disciplinas artístico-culturales.

Asimismo, plantea que su composición sea paritaria, en cumplimiento del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo y de la normativa vigente en materia de representación equilibrada de mujeres y hombres. "Defendemos, además, que esta Comisión sea nombrada por mayoría del Pleno Municipal y que asuma funciones relevantes como el conocimiento y valoración de la Memoria Anual, el Presupuesto de la Fundación y los planes y programas de actuación que deba aprobar el Consejo Rector", indicó.

Plantea también la incorporación de un deber reforzado de información por parte de la Presidencia hacia el Consejo Rector, con el fin de garantizar un mayor control y seguimiento de la gestión. Esta medida incluye la remisión periódica de información detallada sobre contratación, ejecución presupuestaria, incidencias relevantes y decisiones de especial impacto jurídico, económico u organizativo, junto con la documentación necesaria para su adecuada supervisión.

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En relación con la dirección-gerencia de la Fundación, IU propone que el acceso al puesto incluya como requisito la presentación de un Plan o Proyecto Cultural, y que su nombramiento sea elevado al Consejo Rector para su aprobación, reforzando así los mecanismos de control y participación institucional.